Початок осені приніс вітри: якою буде погода у Києві найближчими днями

Містянам не варто готуватись до опадів 4-6 вересня

Якщо більшість українців вважають, що осінь, ймовірно, може одразу принести дощі, то це не правда. Погода у Києві на початку тижня не сильно відрізнятиметься від тієї, що була наприкінці серпня, тобто вона буде тепла і суха.

Як повідомляє Meteofor, опади в місті вже пройшли і йти поки не збираються. На початку вересня в столиці будуть "плавати" хмари по небу.

У понеділок, 4 вересня, вночі йшов дощ, але на ранок він вже завершився. Протягом дня прогнозується хмарність. Температура повітря вдень становитиме 23 теплих градусів, а вночі опуститься до +17 °C. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — свіжі 9 м/с.

У вівторок, 5 вересня, небо буде стабільно ясним. Вдень показники термометрів покажуть +24°C. Вночі температура опуститься до 15 теплих градусів. У нічний час дув слабкий вітер, 3 м/с, а у денний час — збільшиться до свіжих 8 м/с.

У середу, 6 вересня, поновиться хмарна погода, але дощу синоптики не обіцяють. Ясне небо буде вдень та ввечері. Удень повітря в місті прогріється до +26 °C, а в нічні години — 15 градусів тепла. Максимальні пориви вітру очікуються вдень — помірні 7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди в Україні у вересні від Ігоря Кібальчича.