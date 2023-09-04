Збір на позашкільну освіту для дітей загиблих героїв: ГО "Мрія дітей України" та ПриватБанк запустили проєкт "Свої діти"

Стартував спільний проєкт ГО "Мрія дітей України" та Приватбанку "Свої діти", мета якого зібрати кошти на позашкільну освіту дітей, чиї батьки опинились в полоні, зникли безвісти або загинули через війну. Усі кошти підуть на оплату гуртків, курсів та занять для дітей.

"Чи бувають чужими діти? Чи маємо ми лишатися осторонь доль дітей, які втратили когось з батьків на війні? Чи маємо ми пройти повз дитини, яка отримала вже такий величезний мішок горя, болю та страждань? Чи лишимось ми людьми після цього? Чи зможемо дивитися в очі цим дітям, а найголовніше в очі своїм особистим дітям? Перш ніж пройти повз цього проєкту, задайте собі питання, що б ви зробили щодо своєї дитини на початку навчального року? Чим би забезпечували, щоб організовували, які гуртки, які секції? Які таланти та вподобання своїх дітей ви б підтримували?", — каже очільниця ГО "Мрія дітей України", відома волонтерка Дана Ярова.

Вона наголосила, що як мама трьох дітей, вже відповіла на ці питання: чужих дітей не буває. І закликала українців активно долучатись до цього амбітного проєкту, який має на меті забезпечити можливостями для навчання і підтримати розвиток таких дітей через гуртки, курси, спеціалізовані заняття. Проєкт базується на персоналізованому підході і потребах кожної родини, які мають потребу у такій допомозі.

"У наших силах зробити так, щоб дитинство таких дітей було наповнене увагою та турботою. Наша організація має великий досвід підтримки дітей, що залишились без батьківського піклування, ми перебуваємо в постійному контакті з ними, достеменно знаємо потреби і надаємо цільову допомогу. Сьогодні ми не маємо права залишатися осторонь тисяч доль дітей. Маленькі українці мають право на велике майбутнє", — каже голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

Під опікою ГО "Мрія дітей України" уже перебуває понад 2 тис. родин з усіх регіонів України. Організація працює за напрямками: освітні програми, оздоровчі програми та гуманітарна допомога.

Підтрмати проєкт можна через зручні канали та сервіси ПриватБанку: