Без опадів та до +27 °C: прогноз погоди на тиждень в Києві

Осінь ще не збирається приносити дощі

Початок тижня починався з теплої та сухої погоди й вона, ймовірно, протримається до кінця цього тижня. Інколи вночі буде досить низька температура — 11 градусів тепла.

Як повідомляє Meteofor, лише в один день буде дути свіжий вітер. Іноді він принесе з собою хмарність.

У вівторок, 5 вересня, місто насолоджуватиметься сонячною погодою. Максимальна денна температура сягатиме +24 °C, а вночі падатиме до 15 теплих градусів. Вдень очікуються пориви свіжого вітру, до 8 м/с.

У середу та четвер, 6-7 вересня, у столиці на небо набіжать хмари. Дощу синоптики не прогнозують. У денний час показники термометрів показуватимуть +23…25 °C. Вночі вони опустяться до 11…17 градусів тепла. Протягом двох днів передбачається помірний вітер, його максимальна швидкість сягатиме 6-7 м/с.

У п'ятницю, 8 вересня, поновиться сонячна погода, хоча вночі буде мінімальна температура з-поміж інших днів. Вдень стовпчики термометрів покажуть 22 градусів тепла, а у нічний час опустяться до +11 °C. Протягом останнього робочого дня дутиме помірний вітер, 6 м/с.

Протягом вихідних, 9-10 вересня, хмари іноді плаватимуть по небу й очікується максимальна денна температура. Вдень температура повітря прогріється 24…27 градусів тепла, а вночі охолоне до +13…14 °C. 9-10 серпня дутиме слабкий вітер, його максимальна швидкість сягатиме 5 м/с.

Нагадаємо, раніше український синоптик Ігор Кібальчич дав прогноз "Телеграфу", якою буде погода в Україні у вересні.