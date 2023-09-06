Справа про банкрутство екс-власника Дельта Банку Лагуна – як спосіб не сплачувати борги перед державою

За даними журналістського розслідування колишній власник Дельта Банку має купу зобов’язань перед державою та державними установами, серед них зокрема лише "Ощадбанку" за рішенням суду Микола Лагун має сплатити 250 млн доларів, ще 0,5 млрд доларів як відшкодування збитків пов'язаних з незаконним виведенням коштів отриманих як рефінансування від Національного банку України в офшори. До того ж вже кілька років Фонд гарантування вкладів фізичних осіб намагається стягнути з екс-банкіра та топ-менеджерів банку 850 млн доларів.

Про це йдеться у розслідуванні Апостроф TV.

Сам Лагун з 2022 року переховується від війни та правоохоронних органів чи то в Австрії, чи то в Монако. На жодному з судових засідань в кримінальних справах за особливо тяжкі злочини про заволодіння коштами в особливо великих розмірах підсудний Лагун так і не з'явився. Справа вміло затягується його адвокатами.

А тепер фігурант кримінальних проваджень, який надійно заховав майно та гроші, які були виведені з банку вирішив звільнитися від боргів, оголосивши себе "неплатосмроможним", і ця справа, на відміну від кримінальних розглядається дуже стрімко.

До Господарського суду Києва Лагун на початку серпня 2023 року подав заяву про "неплатоспроможність", прийняв до розгляду суддя Пасько та призначив підготовче засідання вже через 2 тижні. Журналісти звернули увагу, що в ухвалі, підписаній суддею Пасько — ні про кредиторів екс-власника Дельта Банку, ні про суму боргів не йдеться. Хоча саме бажання банкіра-втікача "обнулити" всі свої борги стали причиною звернення до суду.

Серед кредиторів Миколи Лагуна — НБУ, Ощадбанк, Укрексімбанк та ціла низка фізичних і юридичних осіб. Майже десятиріччя вони намагаються повернути втрачені гроші через суд, утім запрошення на засідання, що може перетворити ці десятизначні суми на пил — так і не дочекалися. Сам заявник, Микола Лагун, у Господарському суді Києва очікувано так і не зʼявився. А саме слухання тривало всього кілька хвилин. Засідання перенесли на 7 вересня.

Якщо Господарський суд Києва затвердить так званий "план реструктуризації боргів" Лагуна, то в кращому випадку екс-власник Дельта Банку візьме на себе обов'язок погасити якусь мізерну суму боргу, а щодо всіх інших боргів запропонує прийняти рішення про прощення йому боргів. Відтак екс-власник Дельта Банку вийде "сухим із води", а 1,5 млрд американських доларів, які заборгував банкір-утікач, перетворятся на сухе листя.

В іншому ж випадку, якщо кредитори не погодяться — Миколу Лагуна оголосять банкрутом. І той знову у виграші — через відсутність майна він буде звільнений від усіх боргів. Усе, що лишиться "на згадку" — заплямована ділова репутація на 3 три роки та зобов'язання екс-власника Дельта Банку письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності іншим сторонам при укладенні нових фінансових договорів.

В сюжеті журналісти наголосили, що слідкуватимуть за розвитком ситуації та зроблять все від них залежне, щоб надати розголосу намаганням Миколи Лагуна уникнути покарання.