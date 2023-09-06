Дело о банкротстве экс-собственника Дельта Банка Лагуна – как способ не платить долги перед государством

По данным журналистского расследования, бывший владелец Дельта Банка имеет кучу обязательств перед государством и государственными учреждениями, среди них в частности только "Ощадбанку" по решению суда Николай Лагун должен уплатить 250 млн долларов, еще 0,5 млрд долларов в качестве возмещения ущерба связанного с незаконным выводом средств полученных в качестве рефинансирования от Национального банка в оффшоры. К тому же, уже несколько лет Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытается взыскать с экс-банкира и топ-менеджеров банка 850 млн долларов.

Об этом говорится в расследовании Апостроф TV.

Сам Лагун с 2022 года скрывается от войны и правоохранительных органов в Австрии или в Монако. Ни на одном из судебных заседаний по уголовным делам за особо тяжкие преступления о завладении средствами в особо крупных размерах подсудимый Лагун так и не явился. Дело умело затягивается его адвокатами.

А теперь фигурант уголовных производств, надежно спрятавший имущество и деньги, которые были выведены из банка, решил освободиться от долгов, объявив себя "неплатежеспособным", и это дело, в отличие от уголовных, рассматривается очень стремительно.

В Хозяйственный суд Киева Лагун в начале августа 2023 подал заявление о "неплатежеспособности", принял к рассмотрению судья Пасько и назначил подготовительное заседание уже через 2 недели. Журналисты обратили внимание, что в постановлении, подписанном судьей Пасько, ни о кредиторах экс-собственника Дельта Банка, ни о сумме долгов речь не идет. Хотя именно желание беглого банкира "обнулить" все свои долги стало причиной обращения в суд.

Среди кредиторов Николая Лагуна — НБУ, Сбербанк, Укрэксимбанк и целый ряд физических и юридических лиц. Почти десятилетия они пытаются вернуть утраченные деньги через суд, однако приглашение на заседание, которое может превратить эти десятизначные суммы в пыль, так и не дождались. Сам заявитель Николай Лагун в Хозяйственном суде Киева ожидаемо так и не появился. А само слушание длилось всего несколько минут. Заседание было перенесено на 7 сентября.

Если Хозяйственный суд Киева утвердит так называемый "план реструктуризации долгов" Лагуна, то в лучшем случае экс-собственник Дельта Банка возьмет на себя обязанность погасить какую-то мизерную сумму долга, а по всем остальным долгам предложит принять решение о прощении ему долгов. Следовательно экс-владелец Дельта Банка выйдет "сухим из воды", а 1,5 млрд американских долларов, которые задолжал беглый банкир, превратятся в сухие листья.

В противном случае, если кредиторы не согласятся — Николая Лагуна объявят банкротом. И тот снова в выигрыше — из-за отсутствия имущества он будет освобожден от всех долгов. Все, что останется "на память" — запятнанная деловая репутация на 3-3 года и обязательства экс-собственника Дельта Банка в письменном виде сообщать о факте своей неплатежеспособности другим сторонам при заключении новых финансовых договоров.

В сюжете журналисты подчеркнули, что будут следить за развитием ситуации и сделают все от них зависящее, чтобы огласить попытки Николая Лагуна избежать наказания.