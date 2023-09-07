100 тисяч росіян готуються до наступу: подробиці від військових та української влади

Окупанти готуються до штурму

На Куп’янському напрямі ворог готує велику ударну групу. До "ударного кулака" може увійти сотня тисяч військових.

Таку заяву в ефірі "Радіо Свобода" зробив глава прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. За його словами, росіяни мають велику проблему — брак техніки.

За словами військового, окупанти дотримуються старої тактики ведення бою та штурмів на Куп’янському напрямі.

"Вони діють за стандартним планом — сформувати "ударний кулак" із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м’ясо. Цю тактику ми вже проходили і в Бахмуті, і також за іншими напрямками", — сказав він.

Євлаш додав, що на цьому етапі йде протистояння артилерії та дронів, а отже навіть за наявності невеликої кількості захисників ворогові можна буде дати відсіч.

Говорячи про проблеми з технікою у ворога спікер зазначив, що це наслідок ефективної роботи нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щодня завдають ударів по позиціях противника.

Водночас, голова Харківської ОВА Олег Синегубов заявив, що мета ворога — оточити Куп’янськ.

"Ворог намагатиметься, але ми впевнені, що йому цього не вдасться. Вони не мають жодних успіхів на полі бою. Наші військові завдають максимальних втрат росіянам. Ворогу постійно доводиться відновлювати свої можливості для продовження атак", — уточнив він.

Як відомо, противник останніми місяцями активізував сили на Куп’янському напрямку, доки ЗСУ ведуть контрнаступ на Півдні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що незважаючи на тяжку ситуацію навколо міста Бахмут, українським військовим під час всього контрнаступу вдалося звільнити близько 47 квадратних кілометрів на цьому напрямі.