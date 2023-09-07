"Телеграф" отримав від НСЖУ зарядну станцію, щоби пережити можливі атаки росіян (фото)

Росіяни не завадять українцям вчасно дізнаватися про важливі новини

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) спільно з Ukrainian Media Fund передали "Телеграфу" зарядну станцію EcoFlow. Власник медіа Вадим Осадчий подякував Спілці за підтримку.

Так, голова НСЖУ Сергій Томіленко зазначив, що минулої зими російські окупанти наполегливо намагалися знищити українську енергоінфраструктуру. Через що по всій країні були перебої з електроенергією, а багато редакцій були змушені працювати у надзвичайних умовах. Верстати газети та виставляти інформацію на сайти доводилося у пунктах незламності, відділеннях "Нової пошти" та на підприємствах, що мають електрогенератори та зарядні станції.

Щоб уникнути повторення ситуації, НСЖУ напередодні нового зимового сезону у міру своєї можливості намагається допомагати медіа забезпечувати власну енергетичну сталість. Вадим Осадчий подякував Союзу за підтримку та зазначив, що зарядна станція допоможе виданню у стабільній роботі.

"Читачі вчасно отримуватимуть якісну, правдиву інформацію від "Телеграфу", — наголосив він.

Редакція "Телеграфа" також висловлює подяку Національній спілці журналістів України за надану допомогу. Російські спроби знищити енергоінфраструктуру країни не позначаться не завадять виданню оперативно сповіщати читачів про все, що відбувається у країні та світі.