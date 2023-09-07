"Телеграф" получил от НСЖУ зарядную станцию, чтобы пережить возможные атаки россиян (фото)

Россияне не помешают украинцам вовремя узнавать важные новости

Национальное сообщество журналистов Украины (НСЖУ) совместно с Ukrainian Media Fund передали изданию "Телеграф" зарядную станцию EcoFlow. Владелец медиа Вадим Осадчий поблагодарил Союз за поддержку.

Так, глава НСЖУ Сергей Томиленко отметил, что прошлой зимой российские оккупанты настойчиво пытались уничтожить украинскую энергоинфраструктуру. Из-за чего по всей стране были перебои с электроэнергией, а многие редакции были вынуждены работать в чрезвычайных условиях. Верстать газеты и выставлять информацию на сайты приходилось в пунктах несокрушимости, отделениях "Новой почты" и на предприятиях, имеющих электрогенераторы и зарядные станции.

Чтобы избежать повторения ситуации, НСЖУ в преддверии нового зимнего сезона по мере своей возможности пытается помогать медиа обеспечивать собственное энергетическое постоянство. Вадим Осадчий поблагодарил Союз за поддержку и отметил, что зарядная станция поможет изданию в стабильной работе.

"Читатели будут вовремя получать качественную, правдивую информацию от "Телеграфа", — подчеркнул он.

Редакция "Телеграфа" также выражает благодарность Национальному союзу журналистов Украины за оказанную помощь. Российские попытки уничтожить энергоинфраструктуру страны не помешают изданию оперативно оповещать читателей обо всем, что происходит в стране и мире.