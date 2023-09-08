Останні "літні" дні: які області погода ще потішить теплом найближчими днями (карта)
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В одній із областей повітря прогріється до рекордних 29 градусів
У більшості областей України осінь все більше дається взнаки, — листя стає все жовтішим, а ночі все довшими і холоднішими. Але деякі області зможуть порадіти майже літньому теплу.
Найбільше пощастить західним, південним та деяким центральним областям. Про це говорять прогнози синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.
У п’ятницю, 8 вересня, середня температура по Україні буде на рівні 22 градуси. Найтепліше буде в Закарпатській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму — там може бути до 25-26 градусів.
У суботу та неділю, 9-10 вересня, у Закарпатській області можуть бути рекордні 29 градусів, тоді як у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській областях буде 26 градусів.
У понеділок-вівторок, 11-12 вересня, практично по всій території України помітно потеплішає, західні, центральні та південні області чекає тепло 25-27 градусів. У Києві очікується 23-25 градусів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли синоптики обіцяють перші заморозки в Україні 2023 року.