Останні "літні" дні: які області погода ще потішить теплом найближчими днями (карта)

В одній із областей повітря прогріється до рекордних 29 градусів

У більшості областей України осінь все більше дається взнаки, — листя стає все жовтішим, а ночі все довшими і холоднішими. Але деякі області зможуть порадіти майже літньому теплу.

Найбільше пощастить західним, південним та деяким центральним областям. Про це говорять прогнози синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

У п’ятницю, 8 вересня, середня температура по Україні буде на рівні 22 градуси. Найтепліше буде в Закарпатській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму — там може бути до 25-26 градусів.

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У суботу та неділю, 9-10 вересня, у Закарпатській області можуть бути рекордні 29 градусів, тоді як у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській областях буде 26 градусів.

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У понеділок-вівторок, 11-12 вересня, практично по всій території України помітно потеплішає, західні, центральні та південні області чекає тепло 25-27 градусів. У Києві очікується 23-25 градусів.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли синоптики обіцяють перші заморозки в Україні 2023 року.