"Тіньові" виробники використовують міф, що молоко на полицях магазинів — "з порошку"

Боротьба між переробниками за якісне молоко в Україні загострюється на тлі його дефіциту

"Міфи про те, що в магазинах замість молока — "порошок", а "бабусине" молоко — краще, розповсюджують "тіньовики" — нелегальні або напівлегальні виробники, які закуповують сировину у домашніх господарств", — розповідає "Бізнес Телеграфу" Дмитро Рощупкін, директор ПрАТ "Вінницький молокозавод "Рошен".

Він повідомив, що часто така продукція не має маркування, реалізується на базарах за готівку та має незрозуміле походження, адже ні сировина, ні готова продукція, не проходить перевірку. Вона може нести небезпеку здоров’ю споживачів.

"Щоб приховати це та хоч якось конкурувати з сертифікованою продукцією, розганяється міф, що то своє, домашнє, бабусине", — запевняє Рощупкін.

Міф про "порошкове" молоко на полицях українських магазинів виник ще за часів СРСР. Коли був дефіцит молока, проблеми з його доставкою у важкодоступні регіони, люди заміщали його сухим молоком. Його навіть зберігали вдома. Відтоді почали думати, що це заміна питному молоку.

Та цей міф легко розбиває економіка виробництва сухого молока.

"Виробляти питне молоко з сухого — економічно невигідно, оскільки вартість питного молока, що продається в торгових мережах, становить на сьогодні близько 40 грн за 1 л, тоді як питне молоко, відновлене з порошкового (сухого), коштувало б дорожче більше ніж на 30%", — пояснює Дмитро Рощупкін. Адже, за його словами, пастеризоване молоко треба спочатку сконцентрувати та висушити на сушці (це досить енергоємний і дорогий процес), а потім знову відновлювати.

Тож, цим міфом, як засобом конкурентної боротьби, користуються "тіньові" виробники, щоб переконати споживачів у сумнівній якості власної продукції.

Насправді, стверджує директор ПрАТ "Вінницький молокозавод "Рошен", питне молоко виробляється зі свіжого пастеризованого. Воно проходить багатоетапну перевірку на молокозаводах, під час якої не допускаються шкідливі домішки, антибіотики, інгібітори та небезпечні для здоров’я людини бактерії. А корисні речовини, такі як білки, вітаміни та мінерали, — зберігаються під час пастеризації. Цей процес не вимагає консервантів.

Втім, сухе молоко — не зло, як розповідають нелегальні виробники молочки, а компонент для іншої харчової продукції, запевняє Дмитро Рощупкін. Наприклад, сухе молоко виробництва ПрАТ "ВМЗ "Рошен" широко використовують кондитерські фабрики "Рошен" у виробництві цукерок, шоколаду, тортів та тістечок. А ще його купують відомі українські виробники морозива, сирів, сухих сніданків, ковбасних виробів та виробники інших галузей харчової промисловості. Продукцію заводу експортують більш ніж у 50 країн світу.