"Теневые" производители используют миф, что молоко на полках магазинов — "из порошка"

Борьба между переработчиками за качественное молоко на Украине обостряется на фоне его дефицита

"Мифы о том, что в магазинах вместо молока — "порошок", а "бабушкино" молоко — лучше, распространяют "теневики" — нелегальные или полулегальные производители, закупающие сырье у домашних хозяйств", — рассказывает "Бизнес Телеграфу" Дмитрий Рощупкин, директор ЧАО "Винницкий молокозавод "Рошен".

Он сообщил, что часто такая продукция не имеет маркировки, реализуется на базарах за наличные деньги и имеет непонятное происхождение, ведь ни сырье, ни готовая продукция не проходит проверку. Она может представлять опасность для здоровья потребителей.

"Чтобы скрыть это и хоть как-то конкурировать с сертифицированной продукцией, разгоняется миф, что это свое, домашнее, бабушкино", — уверяет Рощупкин.

Миф о "порошковом" молоке на полках украинских магазинов возник еще во времена СССР. Когда был дефицит молока, проблемы с его доставкой в труднодоступные регионы люди замещали его сухим молоком. Его даже хранили дома. С тех пор стали думать, что это замена питьевому молоку.

И этот мифлегко разбивает экономика производства сухого молока.

"Производить питьевое молоко из сухого — экономически невыгодно, поскольку стоимость продающегося в торговых сетях питьевого молока составляет на сегодняшний день около 40 грн за 1 л, тогда как питьевое молоко, восстановленное из порошкового (сухого), стоило бы дороже более чем на 30 %", — объясняет Дмитрий Рощупкин. Ведь, по его словам, пастеризованное молоко нужно сначала сконцентрировать и высушить на сушке (это достаточно энергоемкий и дорогостоящий процесс), а затем снова восстанавливать.

Таким образом, этим мифом, как средством конкурентной борьбы, пользуются "теневые" производители, чтобы убедить потребителей в сомнительном качестве собственной продукции.

На самом деле, утверждает директор ЧАО "Винницкий молокозавод "Рошен", питьевое молоко производится из свежего пастеризованного. Оно проходит многоэтапную проверку на молокозаводах, во время которой не допускаются вредные примеси, антибиотики, ингибиторы и опасные для здоровья человека бактерии. такие как белки, витамины и минералы сохраняются во время пастеризации, что не требует консервантов.

Впрочем, сухое молоко не зло, как рассказывают нелегальные производители молочки, а компонент для другой пищевой продукции, уверяет Дмитрий Рощупкин. Например, сухое молоко производства ЧАО "ВМЗ "Рошен" широко используют кондитерские фабрики "Рошен" в производстве конфет, шоколада, тортов и пирожных. Продукцию завода экспортируют более чем в 50 стран мира.