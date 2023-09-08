ЗМІ пригадали, як міністра Лісового призначили на посаду попри скандал з плагіатом

На академічний плагіат хворіють не лише в Україні. Але реакції та наслідки суттєво відрізняються

Напередодні нового навчального року міністр освіти та науки Оксен Лісовий в інтерв'ю "Суспільному" зробив спробу виправдатися у звинуваченні в плагіаті. Він заявив, що захищав кандидатську роботу формально, а не через бажання займатися наукою.

За його словами, він писав свою кандидатську роботу "достатньо швидко, під тиском певних обставин

Перед призначенням на посаду на тлі скандалу новий міністр 23 березня подав свою дисертацію до Національного агентства з якості вищої освіти для перевірки на предмет плагіату. Але не дочекавшись результатів перевірки, Оксен Лісовий, щоб уникнути скандалу та не втратити посаду, не вагаючись, швиденько відмовився від наукового ступеню, і перевірку його дисертації на плагіат призупинили, йдеться у статті Lenta.UA "Європа карає плагіаторів – Україна ставить на керівні посади".

"Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук", – повідомив міністр у соцмережі. Проте причину добровільної відмови від наукового ступеня міністр скромно не вказав. Отак просто міністр вирішив проблему зі своїм плагіатом. Він також переконаний, що його посада не потребує наукового ступеня.

Втім, пляма на репутації чиновника нікуди не поділася, і питання – чи гідний він працювати на своїй посаді – зависло у повітрі.

На академічний плагіат хворіють не лише в Україні. Але реакції та наслідки суттєво відрізняються.

Через звинувачення у плагіаті у 2011 році змушена була подати у відставку й втратила свій науковий ступінь віце-голова Європейського парламенту Сільвана Кох-Мерін. Аналогічним чином була позбавлена наукового ступеня та подала у відставку у 2013 році екс-міністерка освіти Німеччини Аннетте Шаван.

Досить свіжим плагіаторським скандалом стала справа міністерки в справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді Франциски Ґіффай, яка була змушена в листопаді 2020 року зректися свого докторського ступеню через звинувачення у плагіаті, та внаслідок того скандалу пішла у відставку в травні 2021 року

Тобто бачимо реальну нульову толерантність до плагіаторів та невідворотну відповідальність. Шкода, що коли у Європі особи, яких викрили на плагіаті, стають ізгоями, яким не подають руки, то у нас такі "науковці" посідають керівні пости в освіті та науці. І освітня галузь повністю контролюється плагіаторами і ніякі "Десертгейти" не здатні стати їм на заваді.