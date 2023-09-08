СМИ вспомнили, как министра Лисового назначили на должность, несмотря на скандал с плагиатом

Академическим плагиатом болеют не только в Украине. Но реакции и последствия существенно отличаются

В преддверии нового учебного года министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью "Суспільному" предпринял попытку оправдаться в обвинении в плагиате. Он заявил, что защищал кандидатскую работу формально, а не из-за желания заниматься наукой.

По его словам, он писал свою кандидатскую работу достаточно быстро, под давлением определенных обстоятельств.

Перед назначением на должность на фоне скандала новый министр 23 марта подал свою диссертацию в Национальное агентство по качеству высшего образования для проверки на предмет плагиата. Но не дождавшись результатов проверки, Оксен Лисовой, чтобы избежать скандала и не потерять должность, не колеблясь, быстро отказался от научной степени, и проверку его диссертации на плагиат приостановили, говорится в статье Lenta.UA "Европа наказывает плагиаторов – Украина ставит на руководящие должности ".

"Написал соответствующее заявление и со вчера уже не являюсь кандидатом наук", – сообщил министр в соцсети. Однако причины добровольного отказа от ученой степени министр скромно не указал. Так просто министр решил проблему со своим плагиатом. Он также убежден, что его должность не нуждается в научной степени.

Впрочем, пятно на репутации чиновника никуда не делось, и вопрос – достоин ли он работать на своей должности – повис в воздухе.

Академическим плагиатом болеют не только в Украине. Но реакции и последствия значительно отличаются.

Из-за обвинений в плагиате в 2011 году вынуждена была подать в отставку и потеряла свою научную степень вице-председатель Европейского парламента Сильван Кох-Мерин. Аналогичным образом была лишена ученой степени и подала в отставку в 2013 году экс-министр образования Германии Аннетте Шаван.

Достаточно свежим плагиаторским скандалом стало дело министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Франциски Гиффай, которая была вынуждена в ноябре 2020 года отречься от своей докторской степени из-за обвинений в плагиате, и в результате скандала ушла в отставку 2 мая

То есть, видим реальную нулевую толерантность к плагиаторам и неотвратимую ответственность. Жаль, что когда в Европе лица, разоблаченные на плагиате, становятся изгоями, которым не подают руки, то у нас такие "ученые" занимают руководящие посты в образовании и науке. И образовательная отрасль полностью контролируется плагиаторами и никакие "Десертгейты" не способны помешать им.