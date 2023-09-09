У низці областей України потеплішає майже до +30: хто ці щасливчики

Найбільше тепла дістанеться не південним областям, а західним

Більшість областей України встигли відчути "перше дихання" осені. Проте з неділі, 10 вересня, у низці регіонів помітно потеплішає.

В окремих областях повітря прогріється до 28-29 градусів Цельсія. Про це говорять прогнози синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

У неділю, 10 вересня, найтепліше буде у Закарпатській області, де місцями може бути тепло до 29 градусів. У Львівській та Волинській областях може бути до +28. У Рівненській, Івано-Франківській та Чернівецькій — до 27 градусів.

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У понеділок, 11 вересня, ці тенденції в цілому збережуться.

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А ось у вівторок, 12 вересня, потепління пошириться і інші області. Так, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Волинській областях очікується до +29, а у Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях буде до +28 градусів за Цельсієм. У Києві у цей день очікується 25-27 градусів.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли, за прогнозами синоптиків, українцям чекати перших заморозків у 2023 році.