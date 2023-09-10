Не тільки алкоголь і наркотики: психолог пояснила, що призводить до самогубств українських ветеранів

Жінки-військові накладають на себе руки частіше за чоловіків

Під час війни кількість самогубств зменшується вдвічі. За словами віце-президента Асоціації політичних психологів України, кандидата психологічних наук Світлани Чуніхіної, це пояснюється тим, що люди стикаються зі зростанням ризиків померти неприроднім шляхом, тому "традиційні" причини для самогубства відходять на другий план.

Окрім того, війна призводить до суспільного згуртування, і тому люди, які в мирному житті почувалися ізольованими, під час війни можуть знову відчути зв’язок з іншими, стати потрібними, включитися в життя спільноти.

Водночас, для народів, які пережили геноцид, зростає відкладений ризик суїциду, а кількість самогубств серед військових у півтора разу вища, ніж серед цивільних. У випадку з жінками-військовими – у два рази.

"Під час бойових дій усі захисні функції психіки загострюються, людина перебуває у мобілізованому стані і орієнтована на власне виживання та збереження життів побратимів, але після повернення до мирного життя вмикаються інші механізми.

Передусім, ризик самогубств серед військових пов’язаний із ПТСР, який часто призводить до ізольованості від оточуючих і розриву значущих соціальних зв'язків. Також суїцидальні ризики підвищуються через зловживання алкоголем і наркотичними речовинами, складнощі із реінтеграцією у мирне життя, кар’єрні невдачі і фінансові проблеми", – розповіла психолог "Телеграфу".

Повне інтерв"ю зі Світланою Чуніхіною читайте в понеділок, 11 вересня, вранці. В ньому буде порушено питання як тривалий стан стресу впливає на здоров'я нації, як вивести близьку людину зі стану відчаю і чому кількість самогубств у чоловіків значно вища, аніж у жінок.