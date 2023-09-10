Не только алкоголь и наркотики: психолог объяснила, что приводит к самоубийствам украинских ветеранов

Женщины-военные накладывают на себя руки чаще мужчин

Во время войны количество самоубийств уменьшается вдвое. По словам вице-президента Ассоциации политических психологов Украины, кандидата психологических наук Светланы Чунихиной, это объясняется тем, что люди сталкиваются с ростом рисков умереть неестественным путем, поэтому "традиционные" причины самоубийства отходят на второй план.

Кроме того, война приводит к общественному сплочению, и потому люди, которые в мирной жизни чувствовали себя изолированными, во время войны могут снова почувствовать связь с другими, стать нужными, включиться в жизнь сообщества.

В то же время, для народов, переживших геноцид, растет отложенный риск суицида, а количество самоубийств среди военных в полтора раза выше, чем среди гражданских. В случае с женщинами-военными – в два раза.

"Во время боевых действий все защитные функции психики обостряются, человек находится в мобилизованном состоянии и ориентирован на собственное выживание и сохранение жизней сослуживцев, но по возвращении в мирную жизнь включаются другие механизмы.

Прежде всего, риск самоубийств среди военных связан с ПТСР, который часто приводит к изолированности от окружающих и разрыву значимых социальных связей. Также суицидальные риски повышаются из-за злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами, сложностей с реинтеграцией в мирную жизнь, карьерных неудач и финансовых проблем", - рассказала психолог "Телеграфу".

Полное интервью со Светланой Чунихиной читайте в понедельник, 11 сентября, утром. В нем будет поднят вопрос как длительное состояние стресса влияет на здоровье нации, как вывести близкого человека из состояния отчаяния и почему количество самоубийств у мужчин значительно выше, чем у женщин.