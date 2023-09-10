"Маємо бути готові": Зеленський натякнув на те, скільки триватиме війна

Війна, мабуть, затягуватиметься, хоча росія її не витримає економічно

Тривалу війну росія не витримає в економічному плані, проте Україні варто бути готовою до неї.

Як розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist, російський диктатор володимир путін не розуміє до кінця наскільки крихка економіка його країни.

За словами глави держави, йому не хотілося б думати про необхідність вести затяжну війну, проте саме до цього він готується

"Я маю бути готовий, моя команда повинна бути готова до тривалої війни, і емоційно я готовий", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що путін не зможе виграти довгу війну, бо його підведе економіка. І при цьому буде неважливо скільки росіян його підтримають.

Також на погіршення внутрішньої ситуації у росії вплинуть українські дрони, які доводять нездатність російської армії захистити свої об’єкти. Через це росіяни рано чи пізно почнуть ставити незручні питання. Крім того, авторитет путіна підкосив і недавній заколот ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна може завершитися вже до кінця 2023 року, проте для цього є певні умови.