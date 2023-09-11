"Села Енерджи" виграла господарський суд у справі, по якій поліція влаштувала їй "маски-шоу"

7 вересня 2023 року було оголошено та набрало законної сили рішення Північного апеляційного господарського суду, яким задоволено позов ТОВ "Села Енерджи" до ТОВ "Навігатор Комплект" та визнано недійсними окремі положення договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ "Навігатор Майницьке", яке має спецдозвіл на видобуток газу на газовому родовищі у Львівській області. Короткий текст був одразу наданий представнику.

Про це повідомив адвокат "Села Енерджи" Михайло Луцький. За його словами, суд визнав незаконними положення договору, які керівник та засновники ТОВ "Навігатор Комплект" використали для ініціювання кримінального провадження та судового спору з метою заволодіння корпоративними правами ТОВ "Навігатор Майницьке" та тиску на інвесторів Ігоря Мазепу, Івана Олійника та Олега Ведмедя. Адвокат також зазначив, що визнані судом недійсні положення договору покладали на ТОВ "Села Енерджи" зобовʼязання, які воно не може виконати в силу закону.

Нагадаємо, що пункти договору, які регулювали бонусні платежі, під час купівлі корпоративних прав ТОВ "Навігатор Майницьке", стали предметом для відкриття кримінального провадження, що з квітня розслідувало Головне слідче управління Нацполіції, а нині веде Державне бюро розслідувань. Заявник – керівник "Навігатор Комплекту" – стверджував про обман та шахрайство покупця під час укладення договору.

У ході розслідування поліція та прокуратура ініціювали арешт рахунків та корпоративних прав "Села Енерджи" та "Навігатор Майницьке", а також провели масовані обшуки в офісах та помешканнях засновників фірми. Мова йде про власника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу та бізнесменів Олега Ведмедя та Івана Олійника. Останній – син голови Федерації роботодавців України Дмитра Олійника. У ході обшуків в останнього були вилучені та арештовані як речовий доказ гроші, які той мав намір інвестувати у зруйноване російською армією власне агропідприємство.

Адвокатам вдалось скасувати лише арешт рахунків ТОВ "Навігатор Майницьке" та особистих коштів Івана Олійника, однак господарська діяльність та рахунки ТОВ "Села Енерджи", а також корправа ТОВ "Навігатор Майницьке" залишаються заблокованими протягом чотирьох з половною місяців.

В сукупності судові засідання про скасування арешту на рахунки "Села Енерджи" та ТОВ "Навігатор Майницьке" відкладались дев’ять разів, вісім з них – з ініціативи суддів, один – через неявку прокурора. Розгляд питання про скасування арешту корправ ТОВ "Навігатор Майницьке" також затягувався і відкладався п’ять разів: три з них з ініціативи суддів, два – через неявку прокурора.

При цьому адвокат зазначив, що вперше на його практиці, судді проігнорували позицію прокуратури, яка вже також не заперечувала проти скасування арешту рахунку та корправ.