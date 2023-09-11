"Села Энерджи" выиграла хозяйственный суд по делу, по которому полиция устроила ей "маски-шоу"

7 сентября 2023 года было объявлено и вступило в законную силу решение Северного апелляционного хозяйственного суда, которым удовлетворен иск ООО "Села Энерджи" к ООО "Навигатор Комплект" и признаны недействительными отдельные положения договора купли-продажи корпоративных прав ООО "Навигатор Майницкое", которое имеет спец на добычу газа на газовом месторождении во Львовской области. Краткий текст был сразу предоставлен представителю.

Об этом сообщил адвокат "Села Энерджи" Михаил Луцкий. По его словам, суд признал незаконными положения договора, которые руководитель и учредители ООО "Навигатор Комплект" использовали для инициирования уголовного производства и судебного спора с целью завладения корпоративными правами ООО "Навигатор Майницкое" и давления на инвесторов Игоря Мазепу, Ивана Олейника и Олега Медведя. Адвокат также отметил, что признанные судом недействительные положения договора возлагали на ООО "Села Энерджи" обязательства, которые они не могут выполнить в силу закона.

Напомним, что пункты договора, регулировавшие бонусные платежи, при покупке корпоративных прав ООО "Навигатор Майницкое" стали предметом для открытия уголовного производства, которое с апреля расследовало Главное следственное управление Нацполиции, а ныне ведет Государственное бюро расследований. Заявитель – руководитель "Навигатор Комплекта" – утверждал об обмане и мошенничестве покупателя при заключении договора.

В ходе расследования полиция и прокуратура инициировали арест счетов и корпоративных прав "Села Энерджи" и "Навигатор Майницкое", а также провели массированные обыски в офисах и помещениях учредителей фирмы. Речь идет о владельце инвесткомпании Concorde Capital Игоре Мазепе и бизнесменах Олеге Медведе и Иване Олейнике. Последний – сын председателя Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника. В ходе обысков у последнего были изъяты и арестованы как вещественное доказательство деньги, которые он намеревался инвестировать в разрушенное российской армией собственное агропредприятие.

Адвокатам удалось отменить только арест счетов ООО "Навигатор Майницкое" и личных средств Ивана Олейника, однако хозяйственная деятельность и счета ООО "Села Энерджи", а также корправа ООО "Навигатор Майницкое" остаются заблокированными в течение четырех с половиной месяцев.

В совокупности судебные заседания об отмене ареста на счета "Села Энерджи" и ООО "Навигатор Майницкое" откладывались девять раз, восемь из них – по инициативе судей, один – по неявке прокурора. Рассмотрение вопроса об отмене ареста корправ ООО "Навигатор Майницкое" также затягивалось и откладывалось пять раз: три из них по инициативе судей, два – из-за неявки прокурора.

При этом адвокат отметил, что впервые на его практике, судьи проигнорировали позицию прокуратуры, которая уже не возражала против отмены ареста счета и корправ.