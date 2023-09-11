"Помилка прокурора": півроку судів, арешти власності, грошей і рахунків. Сам прокурор не постраждав

Поліція і прокуратура втрутились у господарський спір на боці однієї компанії. Однак та програла в суді. Тепер завдання силовиків: відкотити все назад і не постраждати самим.

Українські медіа вже повідомляли про унікальну ситуацію, коли правоохоронці взяли судовий господарський спір двох підприємців і різко виступили на боці одного з них. Не тільки відкрили кримінальне провадження проти опонента, а й провели масові обшуки, арештували корпоративні права і рахунки, вилучили з сейфу готівку і т.ін. Офіційна причина: один із учасників спору написав заяву на іншого про шахрайство.

Унікальність ситуації полягала в тому, що подібним чином поліція могла б зреагувати на будь-який судовий спір України. Адже кожна сторона вважає іншу шахраєм.

Описана ситуація сталась із ТОВ "Села енерджи", яку звинуватило в "шахрайстві" ТОВ "Навігатор Комплект".

Учора "шахраї" із "Села енерджи" виграли у "Навігатора" апеляційний суд. Тобто рішення набрало законної сили, адвокату було видано короткий текст рішення. Після чого силовики опинились в пікантній ситуації: з одного боку вся їхня кримінальна фабула посипалась, а з іншого – у переможця суду стараннями прокуратури до цього часу заблоковані рахунки і корпоративні права. Адже суд визнав незаконними положення договору, які зобовʼязували ТОВ "Села Енерджи" як покупця сплатити бонусний додатковий платіж навіть попри відсутність декларованих запасів газу на родовищі. Іншим словами – "сплачуй навіть, якщо газу немає".

Так виглядає, що після вчорашнього суду невдовзі все це розблокують, але для нас більш важливим є порахувати, скільки часу, грошей і зусиль коштує "прокурорська помилка". І чи може через цю помилку постраждати хоча б один силовик. Але спершу два слова про сам судовий процес.

Увесь спір двох фірм крутився навколо виплати продавцю "бонуса" під час продажу газового родовища. Він залежав від терміну буріння та обсягів виявленого газу. З літа 2022 року покупець та продавець почали суперечку в господарському суді. Покупець стверджував, що обіцяного газу немає, а положення договору суперечать законодавству. Продавець наполягав на виплаті йому додаткових 3 мл доларів бонуса або поверненні 62% в ТОВ "Навігатор Майницьке"- тобто фактично самого родовища.

Тепер Північний апеляційний господарський суд постановив, що окремі положення договору купівлі-продажу, які покладають на ТОВ "Села Енерджи" додаткові зобовʼязання, таки суперечать законодавству. Таким чином, суд підтвердив, що ТОВ "Села Енерджи" не повинно сплачувати бонусний платіж за відсутність декларованих запасів газу на родовищі.

Але не будемо заглиблюватись в нюанси господарського судового спору. Нас більше в даному контексті цікавить ноу-хау поліції, яка втрутилась в судовий процес. Так от. Поки господарська справа дійшла розгляду в апеляційних судах, вона стала предметом кримінального розслідування десятків правоохоронців.

Саме обґрунтована відмова покупців від сплати бонусного платежу за відсутність декларованих запасів газу на родовищі та порушення цих незаконних положень договору стали предметом для відкриття кримінальної справи, що з квітня розслідувало Головне слідче управління Нацполіції, а нині веде Державне бюро розслідувань.У квітні Головне слідче управління відправило шукати "шахрайство" 23 слідчих. А Офіс генпрокурора за підписом заступника генпрокурора Ігоря Мустеци відправив 8 прокурорів для процесуального керівництва. Правоохоронці діяли масштабно та блискавично — обшуки, арешт рахунків та корпоративних прав. Таку оперативність самі "підозрювані" пояснюють тим, що операція неофіційно координувалась одним із офіцерів СБУ.

У підсумку, після суспільного розголосу, справу від поліції за неефективність (а скоріш за все, за публічний шум) передали до ДБР. Змінили і групу прокурорів. "Навігатор Майницьке" навіть змогло розблокувати рахунки. Але це був проміжний успіх. Суд відмовився зняти арешт корпоративних прав фірми. Хоча прокурор Максим Чумак під час засідання Київського апеляційного суду в серпні заявив, що на цей момент арешт вже необґрунтований та в його наявності немає потреби. Але колегія у складі Кагановської Т.В., Рибака І.О., Лашевича В.М. проігнорували прокуратуру.

Ці ж судді проігнорували прокурора під час його заяви про відсутність підстав для арешту рахунків уже самої "Села Енерджи". Це було ще в червні, і рахунки, попри численні заяви, до цього часу арештовані. При цьому, в сукупності судові засідання про скасування арешту на рахунки було відкладено ДЕВ’ЯТЬ разів, вісім з них з ініціативи суддів, один – через неявку прокурора.

Таким чином, в справі змінені слідчі та прокурори, останні вже разом з адвокатами говорять про відсутність потреби в арештах рахунків. Але це не діє на суддів. Їх в цій історії змінити не вдається.

І наостанок про можливість покарання силовиків. Адвокати "Села енерджи" звернулись до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з вимогою покарати попереднього прокурора Івана Чеченєва. Причина: введення в оману суду. Коли під час обшуків засновників "Сели", слідчі виявили велику суму грошей, то одразу їх арештували, не зважаючи на те, що знали: ці гроші не мають жодного стосунку до фірми і належать іншій фізичній особі. Так от, на судове засідання щодо арешту цих коштів прокурор забув донести додаток до протоколу обшуку, у якому вказувалось, чиї це насправді гроші.

За кілька місяців суд з цих грошей зняв арешт. Але от КДКП порушення у діях прокурора не помітило, юридичною мовою: "не вбачає у діях прокурора наявності дисциплінарного проступку".

Отака-от ситуація. Півроку паралізованого бізнесу, а ніхто не винен.