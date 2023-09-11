"Ошибка прокурора": полгода судов, аресты собственности, денег и счетов. Сам прокурор не пострадал

Полиция и прокуратура вмешались в хозяйственный спор на стороне одной компании. Однако та проиграла в суде. Теперь задача силовиков: откатить все вспять и не пострадать самим.

Украинские медиа уже сообщали об уникальной ситуации, когда стражи порядка взяли судебный хозяйственный спор двух предпринимателей и резко выступили на стороне одного из них. Не только открыли уголовное производство против оппонента, но и провели массовые обыски, арестовали корпоративные права и счета, изъяли из сейфа наличные деньги и т.п. Официальная причина: один из участников спора написал заявление на другого о мошенничестве.

Уникальность ситуации заключалась в том, что подобным образом полиция могла бы отреагировать на любой судебный спор Украины. Ведь каждая сторона считает другую мошенником.

Описанная ситуация произошла с ООО "Села Энерджи", которое обвинило в "мошенничестве" ООО "Навигатор Комплект".

Вчера "мошенники" из "Села Энерджи" выиграли у "Навигатора" апелляционный суд. То есть решение вступило в законную силу, адвокату был выдан краткий текст решения. После чего силовики оказались в пикантной ситуации: с одной стороны, вся их уголовная фабула посыпалась, а с другой – у победителя суда стараниями прокуратуры до сих пор заблокированы счета и корпоративные права. Ведь суд признал незаконными положения договора, которые обязывали ООО "Села Энерджи" как покупателя уплатить бонусный дополнительный платеж даже при отсутствии декларируемых запасов газа на месторождении. Другими словами – "оплачивай даже если газа нет".

Так выглядит, что после вчерашнего суда вскоре все это разблокируют, но для нас более важно посчитать, сколько времени, денег и усилий стоит "прокурорская ошибка". И может ли из-за этой ошибки пострадать хотя бы один силовик. Но сначала два слова о самом судебном процессе.

Весь спор двух фирм крутился вокруг выплаты продавцу "бонуса" при продаже газового месторождения. Он зависел от срока бурения и объемов обнаруженного газа. С лета 2022 г. покупатель и продавец начали спор в хозяйственном суде. Покупатель утверждал, что обещанного газа нет, а положения договора противоречат законодательству. Продавец настаивал на выплате ему дополнительных 3 млн долларов бонуса или возвращении 62% в ООО "Навигатор Майницкое" — то есть фактически самого месторождения.

Теперь Северный апелляционный хозяйственный суд постановил, что отдельные положения договора купли-продажи, которые возлагают на ООО "Села Энерджи" дополнительные обязательства, противоречат законодательству. Таким образом, суд подтвердил, что ООО "Села Энерджи" не должно платить бонусный платеж за отсутствие декларируемых запасов газа на месторождении.

Но не будем погружаться в нюансы хозяйственного судебного спора. Нас больше в данном контексте интересует ноу-хау полиции, вмешавшейся в судебный процесс. Так вот. Пока хозяйственное дело дошло до рассмотрения в апелляционных судах, оно стало предметом уголовного расследования десятков правоохранителей.

Именно обоснованный отказ покупателей от уплаты бонусного платежа за отсутствие декларируемых запасов газа на месторождении и нарушение этих незаконных положений договора стали предметом для возбуждения уголовного дела, которое с апреля расследовало Главное следственное управление Нацполиции, а ведет Государственное бюро расследований. В апреле Главное следственное управление отправило искать "мошенничество" 23 следователя. А офис генпрокурора за подписью заместителя генпрокурора Игоря Мустецы отправил 8 прокуроров для процессуального руководства. Правоохранители действовали масштабно и молниеносно — обыски, арест счетов и корпоративных прав. Такую оперативность сами "подозреваемые" объясняют тем, что операция неофициально координировалась одним из офицеров СБУ.

В итоге, после общественной огласки дело от полиции из-за неэффективности (а скорее всего из-за публичной шумихи) передали в ДБР. Сменили и группу прокуроров. "Навигатор Майницкое" даже смогло разблокировать счета. Но это был промежуточный успех. Суд отказался снять арест корпоративных прав компании. Хотя прокурор Максим Чумак во время заседания Киевского апелляционного суда в августе заявил, что к настоящему моменту арест уже необоснован и в его наличии нет необходимости. Но коллегия в составе Кагановского Т.В., Рыбака И.А., Лашевича В.М. проигнорировали прокуратуру

Эти же судьи проигнорировали прокурора во время его заявления об отсутствии оснований для ареста счетов уже самой "Села Энерджи". Это было еще в июне и счета, несмотря на многочисленные заявления, до сих пор арестованы. При этом, в совокупности судебные заседания об отмене ареста на счета были отложены ДЕВЯТЬ раз, восемь из них по инициативе судей, один – из-за неявки прокурора.

Таким образом, по делу заменены следователи и прокуроры, последние уже вместе с адвокатами говорят об отсутствии потребности в арестах счетов. Но это не действует на судей. Их в этой истории заменить не удается.

И напоследок о возможности наказания силовиков. Адвокаты "Села енерджи" обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с требованием наказать предыдущего прокурора Ивана Чеченева. Причина: введение в заблуждение суда. Когда во время обысков учредителей "Сели", следователи обнаружили большую сумму денег, то сразу их арестовали, несмотря на то, что знали: эти деньги не имеют никакого отношения к фирме и принадлежат другому физическому лицу. Так вот, на судебное заседание по аресту этих средств прокурор забыл донести дополнение к протоколу обыска, в котором указывалось, чьи это действительно деньги.

Через несколько месяцев суд с этих денег снял арест. Но вот КДКП нарушения в действиях прокурора не заметило, на юридическом языке: "не видит в действиях прокурора наличие дисциплинарного проступка".

Такая вот ситуация. Полгода парализованного бизнеса, а никто не виноват.