Ексзять Леоніда Черновецького скуповує київські заводи: Голобуцький назвав його мету

Ще напередодні повномасштабної російської агресії в Україні наприкінці 2021 року ЗМІ помітили активність бізнес-структур екс-зятя Леоніда Черновецького – В’ячеслава Супруненка.

Тоді Київміськрада проголосувала за виділення 1,4 га столичної землі в оренду на 15 років ТОВ "МФК Гуд Лайф", яке купило нерухомість, розташовану на цій землі. У травні 2023 року стало відомо про купівлю ТОВ "Інком-рент" єдиного майнового комплексу ДП "Електронмаш" за 120,8 млн грн, при тому що статутний фонд самої фірми всього 1000 гривень. За даними аналітичного сервісу YouControl, за фірмою стоять брати Супруненки. Як вважає блогер Олексій Голобуцький, відроджувати промисловий профіль підприємств ніхто не має наміру, а вся справа у земельній ділянці площею 13,76 га. Тобто все виглядає так, що покупець "Електронмашу" купує землю під потенційну забудову приблизно по 9 млн за 1 га або приблизно по 2350 доларів за сотку столичної землі, тобто майже задарма.

Тим часом на земельній ділянці площею 0,4-0,5 га можна звести один житловий будинок, тобто майже 14 га "Електронмашу" можна забудувати приблизно 28-35 житлових будинків, продаж квартир у яких принесе десятки мільярдів гривень.

Втім, це не єдина така угода фірм В’ячеслава Супруненка. На початку серпня стало відомо про купівлю ТОВ "Київський завод "Росинка" майнового комплексу заводу "Росинка".

Відомий столичний завод з виробництва безалкогольних напоїв продали ТОВ "Фінансова компанія "Рікард".

Як і у випадку з "Електронмашем", розгадка криється в земельній ділянці, на якій розташована "Росинка". Вона хоч і мала – лише 3,1 га, натомість знаходиться в одному із центральних районів столиці. Це вулиця Антона Цедика, 6 (колишня Ежена Потьє), поряд зі станцією метро "Шулявка".

Хоча на цих 3 га і можна побудувати лише 6-8 будинків, але з таким розташуванням грошей вони можуть принести не менше, ніж 25-30 будинків на території "Електронмашу", вважає Олексій Голобуцький.

В інтернеті можна знайти інформацію, що до одруження з дочкою екс-мера м. Києва В’ячеслав Супруненко нібито потрапляв у міліцейські зведення за хуліганство, а вже зятем Льоні-космосу, нібито став ключовою фігурою в реалізації схем "молодої команди" Леоніда Черновецького.

Як писало у статті "Дорога моя столиця… Як грабували Київ. Основні схеми" видання Лівий берег, саме зять столичного градоначальника нібито міг здійснювати глобальний контроль за схемами, відсівати слабкі ланки "команди", а також – приймати рішення щодо головного активу Києва, міської землі, яку потім нібито вигідно розподіляли серед своїх та "чужих".

2011-го року В’ячеслав Супруненко став підозрюваним у справі про розбійний напад: його підозрювали в тому, що разом із співголовою Блоку Леоніда Черновецького Дмитром Комарницьким вони напали на адвоката Івана Гранцева, і нібито намагалися відібрати документи, що доводять їхні махінації. Тоді Супруненко виїхав за кордон, потрапивши до міжнародного розшуку по лінії Інтерполу.

Через кілька років він повернувся в Україну, оскільки справа проти нього була закрита, і незабаром його прізвище почало з'являтися в різних сумнівних операціях.

Як повідомляв рух "Чесно", вже у 2016-му році стало відомо про махінації братів Супруненків, які допомогли їм приватизувати приміщення у центрі Києва.

У 2018-му році "Київхліб", який належить В’ячеславу Супруненко, контроль над яким був ним отриманий під час перебування при владі Леоніда Черновецького, зміг перемогти на тендері на постачання хліба для шкіл Дарницького району столиці. Втім, дехто вважає, що "перемога" була сумнівною, адже чиновники управління освіти райадміністрації нібито прописували умови тендеру під компанію Супруненка.

Навесні 2023 року стало відомо, що банк "Асвіо", який належить братам Супруненкам, допоміг державному "Укрексімбанку" оскаржити продаж закладеного в держбанку майна збанкрутілого поліграфічного підприємства "Бліц-інформ".

Втім, В’ячеслав Супруненко не раз уже виходив "сухим із води", адже, як писав про нього нинішній радник ВП України Михайло Подоляк, екс-зять Леоніда Черновецького вміє порозумітися з правоохоронцями.

Джерело: Сomments.ua