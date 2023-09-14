Экс-зять Леонида Черновецкого скупает киевские заводы: Голобуцкий назвал его цель

Еще накануне полномасштабной российской агрессии в Украине, в конце 2021 года СМИ заметили активность бизнес-структур экс-зятя Леонида Черновецкого – Вячеслава Супруненко.

Тогда Киевгорсовет проголосовал за выделение 1,4 га столичной земли в аренду на 15 лет ООО "МФК Гуд Лайф", купившему недвижимость, расположенную на этой земле. В мае 2023 года стало известно о покупке неким ООО "Инком-рент" единого имущественного комплекса ГП "Электронмаш" за 120,8 млн грн, при том что уставной фонд самой фирмы всего 1000 гривен. По данным аналитического сервиса YouControl, за фирмой стоят братья Супруненко. Как считает блогер Алексей Голобуцкий, возрождать промышленный профиль предприятий никто не намерен, а все дело в земельном участке площадью 13,76 га. То есть все выглядит так, что покупатель "Электронмаша" приобретает землю под потенциальную застройку примерно по 9 млн за 1 га или примерно по 2350 долларов за сотку столичной земли, то есть почти что даром.

Между тем на земельном участке площадью 0,4-0,5 га можно возвести один жилой дом, то есть почти 14 га "Электронмаша" можно застроить примерно 28-35 жилыми домами, продажа квартир в которых принесет десятки миллиардов гривен.

Впрочем, это не единственная подобная сделка фирм Вячеслава Супруненко. В начале августа стало известно о покупке ООО "Киевский завод "Росинка" имущественного комплекса завода "Росинка".

Известный столичный завод по производству безалкогольных напитков был продан ООО "Финансовая компания "Рикард".

Как и в случае с "Электронмашем" разгадка кроется в земельном участке, на котором находится "Росинка". Он хотя и мал – всего 3,1 га, зато находится в одном из центральных районов столицы. Это улица Антона Цедика, 6 (бывшая Эжена Потье) рядом со станцией метро "Шулявка".

Хотя на этих 3 га и можно построить всего 6-8 домов, но с таким расположением денег они могут принести не меньше, чем 25-30 домов на территории "Электронмаша", считает Алексей Голобуцкий.

В интернете можно найти информацию, что до женитьбы на дочери экс-мэра г. Киева Вячеслав Супруненко якобы попадал в милицейские сводки за хулиганство, а будучи уже зятем Лени-космоса, будто бы стал ключевой фигурой в реализации схем "молодой команды" Леонида Черновецкого.

Как писало в статье "Дорогая моя столица… Как грабили Киев. Основные схемы" издание Левый берег именно зять столичного градоначальника якобы мог осуществлять глобальный контроль за схемами, отсеивать слабые звенья "команды", а также – принимать решения по главному активу Киева, городской земле, которую затем якобы выгодно распределяли среди своих и "чужих".

В 2011-м году Вячеслав Супруненко стал подозреваемым в деле о разбойном нападении: его подозревали в том, что вместе с сопредседателем Блока Леонида Черновецкого Дмитрием Комарницким они напали на адвоката Ивана Гранцева, и якобы пытались отобрать документы, доказывающие их махинации. Тогда Супруненко выехал заграницу, попав в международный розыск по линии Интерпола.

Спустя несколько лет, он вернулся в Украину, поскольку дело против него было закрыто, и вскоре его фамилия стала мелькать в разных сомнительных операциях.

Как сообщал рух "Чесно", уже в 2016-м году стало известно о махинациях братьев Супруненко, которые помогли им приватизировать помещения в центре Киева.

В 2018-м году принадлежащий Вячеславу Супруненко "Киевхлеб", контроль над которым был им получен в бытность у власти Леонида Черновецкого, смог победить на тендере на поставку хлеба для школ Дарницкого района столицы. Впрочем, некотрые считают, что "победа" была сомнительной, ведь чиновники управления образования райадминистрации якобы прописывали условия тендера под компанию Супруненко.

Весной 2023 года стало известно, что банк "Асвио", который принадлежит братьям Супруненко, помог государственному "Укрэксимбанку" оспорить продажу заложенного в госбанке имущества обанкротившегося полиграфического предприятия "Блиц-информ".

Впрочем, Вячеслав Супруненко не раз уже выходил "сухим из воды", ведь, как писал о нем нынешний советник ОП Украины Михаил Подоляк, экс-зять Леонида Черновецкого умеет находить общий язык с правоохранителями.

Источник: Сomments.ua