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Група компаній "Здоров’я" фінансує реабілітацію поранених захисників України

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Група компаній "Здоров’я" фінансує реабілітацію поранених захисників України Новина оновлена 14 вересня 2023, 19:40

За підтримки фармкомпанії "Здоров’я" військові отримують кваліфіковану допомогу у відновленні рухливості кінцівок у харківському Центрі фізіотерапії та реабілітації. Ефективне лікування дозволяє воїнам повернутися до нормального життя.

Центр має передове обладнання та застосовує інноваційні методи, розроблені для ефективного відновлення. Фахівці застосовують індивідуальні програми лікування з огляду на потреби кожного пацієнта. Головна цінність методу — повернення до здорового та активного життя без зайвих операцій.

Фармацевтична компанія "Здоров’я" фінансує лікування саме захисників, яким після складних операцій необхідна допомога у відновленні рук і ніг.

Захисники, що проходять програму відновлення, дякують центру і його керівнику — лікарю Аркадію Рубіну, та фармкомпанії, що оплачує їхнє лікування. І діляться історіями свого одужання.

— Після отримання мінно-вибухової травми, я лікувався у госпіталі, але все одно не міг ставати на ногу. Пересувався на костилях. Зараз зовсім інша ситуація — завдяки спеціалістам центру я вже можу опиратися на неї, по кухні сам ходжу, — розповів захисник.

Інший військовий звернувся з пораненою рукою — поблизу Вовчанська його група потрапила під обстріл і кінцівку майже повністю відірвало.

— У госпіталі мені пересаджували кістки й нерви, тому що їх практично не було. Знайомі порадили цю клініку і я дізнався, що фармкомпанія "Здоров’" фінансує лікування, таких як я. Завдяки їхній спільній допомозі вже повернулася деяка чутливість і можу згинати пальці, — поділився поранений боєць.

Фармкомпанія "Здоров’я" продовжує свою систематичну підтримку армії. З початку війни понад 25 млн грн благодійної допомоги надали лікарськими засобами. Окрім медичної допомоги, передали більше, ніж 60 квадрокоптерів, частина з яких оснащена тепловізорами, автівки та різне обладнання.