Експорт металобрухту УЗ поза системою "Прозорро" не принесе державі жодного зиску — економіст

Якщо "Укрзалізниця" почне експорт брухту чорних металів поза системою "Прозорро", то з економічної точки зору це не принесе державі Україна та державному бюджету жодного зиску.

Таку думку висловив керівник аналітичного центру CMD-Ukraine (Center for market development economy), доктор економічних наук Ігор Гужва.

"Вкотре доводиться нагадувати, що державі набагато вигідніше стимулювати переробку сировини в Україні, а не її експорт. Зокрема, 1 тонна металобрухту, перероблена на металургійних підприємствах країни, приносить державі зиск у вигляді майже 25 тис. грн. сплачених податків. В той же час, якщо цю тонну відправити на експорт до Євросоюзу, бюджет отримає усього 3 євро сплаченого мита", — відмітив він.

Крім цього, за його словами, працюючі метзаводи – це збереження робочих місць, особливо у прифронтових регіонах. "Відомо, що на 1 робітника в металургії припадає 4 робочих місця у суміжних галузях. Отже, тонна брухту, перероблена в Україні, буде забезпечувати не тільки податки, а й робочі місця", — підкреслив він.

Економіст також нагадав, що експорт вже виготовленої 1 тонни металопродукції з металобрухту забезпечить майже 4 тис. дол. США валютних надходжень, що підтримувати стабільність курса гривні. "Водночас, експорт 1 тони сировини забезпечить в 10-15 разів менше валютних надходжень, аніж готової метпродукції", — констатував Ігор Гужва.

Нагадаємо, що АТ "Укрзалізниця" просить уряд звільнити її від зобов’язання реалізовувати брухт чорних металів через систему "Прозорро".

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року "Укрзалізниця" успішно реалізувала через систему "Прозорро" 113,04 тис. т брухту чорних металів загальною вартістю 669,98 млн. грн.

З початку 2023 року "Укрзалізниця" успішно продала на "Прозорро" 55,43 тис. т брухту чорних металів на суму 288,84 млн. грн.