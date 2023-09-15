Українські товаровиробники оборонки звернулися до Зеленського з проханням припинити тиск ДАСУ та правоохоронців

Вітчизняні підприємства, що постачають зброю і товари для ЗСУ можуть зупинитися

Уряд має скасувати скандальний висновок Державної аудиторської служби України (ДАСУ), який всупереч законам вимагає повернути вже оподаткований прибуток підприємств оборонного сектору за 2022 рік. Через цю юридичну колізію можуть зупинитися вітчизняні підприємства, що постачають зброю і товари для Збройних сил України, що може призвести до підриву обороноздатності країни.

Про це у п'ятницю, 15 вересня, на пресконференції у Києві заявив генеральний директор одного з провідних виробників зброї "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, передає журналіст "Телеграфу".

"За півтора року ми передали Силам оборони вже близько 30 тисяч тонн боєприпасів та озброєння. За період з 24 лютого 2022 р. по 1 вересня 2023-го сплатили різних податків на суму понад 120 мільйонів гривень та офіційно підтримали волонтерські фонди на суму понад 25 млн грн. Ці кошти сплачені також із наших прибутків, які обмежуються кількома відсотками за рішенням Кабміну. Весь залишок прибутку реінвестується у розвиток виробництва. Нам стало відомо, що Державне бюро розслідувань у даний момент фальсифікує справу проти нашої компанії, що стане прецедентом для атаки на весь ВПК. Маючи на руках юридично нікчемний висновок Держаудитслужби, нас хочуть звинуватити у нанесенні збитків державі через отримання нами прибутку", — наголосив топменеджер.

Він уточнив, що з прибутків сплачені податки у державний бюджет, а кошти проінвестовані у виробництво зброї для перемоги над агресором. Водночас "дії ДБР призведуть до зупинки виробництва мінометів, броньованих автомобілів, постачання критично важливих боєприпасів й збільшення втрат на полі бою".

Своєю чергою керівник Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський також підтвердив, що через дивне рішення ДАСУ виникають цілком реальні загрозу для безперебійного постачання товарів на фронт, що ставить життя військовослужбовців під небезпеку.

"Коли виробники подають калькуляцію у Міноборони, то це про намір. І зовсім не значить, що вони повністю отримують весь прибуток. Можна заробити, а можна і збитки отримати. Бо не все залежить від виробника. Наприклад, коливання курсу гривні до долара, дорожча в рази електроенергія, коли працюєш на генераторах, подорожчання сировини та логістики, тривоги, обстріл підприємств, тощо… Ці фактори важко спрогнозувати. Але вони впливають на прибуток: планували 10%, а він може скласти 1% або перетвориться на збитки. З юридичної точки зору претензії від державних структур до підприємств оборонного сектору не мають ніяких перспектив. Це лише питання відволікання сил та коштів підприємств на судові тяжби, відбивання від правоохоронців", — зазначив Соколовський і додав, що регуляторний тиск держорганів на бізнес продовжується, тоді як закордонні постачальникам зброї та військової продукції навпаки держава надає податкові преференції та різні пільгові умови, чим вганяє вітчизняні компанії в кризу.

Заступник гендиректора з юридичних питань ТОВ "ПК "Пожмашина" Роман Середа проінформував, що його підприємство на замовлення ДСНС Львівської області була продало три пожежні автівки за ціною біля 11 млн грн кожна, а прибуток з однієї складає трохи більше мільйона гривень. "Але Західний офіс Держаудитслужби провів перевірку та через обласне ДСНС і вимагає повернути за три машини протягом місяця 3,4 млн грн. Інакше Держаудитслужба погрожує судом. Як юрист компанії повідомляю, що вимога від виробника повернути прибуток за минулий рік не корелюється з Цивільним кодексом України. Тим більше, що з цього прибутку підприємство у 2022-му вже сплатило всі податки. Впевнений, що держава не зможе повернути ці податки, адже вони вже витрачені на інші цілі", — зазначив він.

Тарас Загородній, керуючий партнер "Національної антикризової групи", політолог наголосив, що фактично такі дії ДАСУ є диверсією проти України, адже від постачання зброї вітчизняних зразків залежить подальший успіх ЗСУ у війні проти росії.

"Правоохоронці та представники ДАСУ починають вимагати від підприємств прибуток, який вони вже де-факто заплатили. Натомість частина грошей, зароблені виробниками, інвестовані у виробництво, розширення, оновлення основних фондів і багато чого іншого. Ми всі повинні зрозуміти, що країна б'ється за виживання. Питання розширення власного виробництва зброї — не питання з області, буде воно чи не буде. А питання — буде чи не буде Україна. Тому що ви всі бачите, наскільки важко отримати іноземну зброю. Є політичні ігри, є затримки, обіцянки. Десь вона поступає, але в недостатній кількості для того, щоб наші воїни могли ефективно боронити нашу країну. Більш того, ми повинні всі розуміти, що зброю для того, щоб перенести війну на територію рф (а це питання нашого виживання), Україні давати не будуть… Робота ДАСУ взагалі нагадує диверсію проти держави", — заявив він.

За його словами, якщо підприємства не будуть показувати прибутки і працюватимуть без рентабельності, до них прийдуть інший контролюючий орган — податкова, "і буде знову зупиняти підприємства".

Як додав Владислав Бельбас, вітчизняні виробники вже звернулися зі скаргою до посольств країн G7 та поінформували закордонні представництва про тиск з боку ДАСУ. І уточнив, що Міноборони вже оскаржує незаконні вимоги аудиторів у суді.