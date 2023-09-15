Украинские товаропроизводители оборонки обратились к Зеленскому с просьбой прекратить давление ГАСУ и правоохранителей

Отечественные предприятия, поставляющие оружие и товары для ВСУ, могут остановиться

Правительство должно отменить скандальное заключение Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ), которое вопреки законам требует вернуть уже налогооблагаемую прибыль предприятий оборонного сектора за 2022 год. Из-за этой юридической коллизии могут остановиться отечественные предприятия, которые поставляют оружие и товары для Вооруженных сил Украины, что может подорвать обороноспособность страны.

Об этом в пятницу, 15 сентября, на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор одного из ведущих производителей оружия "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, передает журналист "Телеграфа".

"За полтора года мы передали Силам обороны уже около 30 тысяч тонн боеприпасов и вооружения. Эти средства уплачены также с наших доходов, которые ограничиваются несколькими процентами по решению Кабмина. Все остатки прибыли реинвестируются в развитие производства. Нам стало известно, что Государственное бюро расследований в данный момент фальсифицирует дело против нашей компании, что станет прецедентом для атаки на весь ВПК. Имея на руках юридически ничтожный вывод Госаудитслужбы, нас хотят обвинить в нанесении ущерба государству из-за получения нами прибыли", — подчеркнул топ-менеджер.

Он уточнил, что по прибылям уплачены налоги в государственный бюджет, а средства проинвестированы в производство оружия для победы над агрессором. В то же время "действия ДБР приведут к остановке производства минометов, бронированных автомобилей, поставкам критически важных боеприпасов и увеличению потерь на поле боя".

В свою очередь руководитель Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский также подтвердил, что из-за странного решения ГАСУ возникают вполне реальные угрозы для бесперебойного снабжения товаров на фронт, что ставит жизнь военнослужащих под опасность.

"Когда производители подают калькуляцию в Минобороны, то это о намерении. И совсем не значит, что они полностью получают всю прибыль. Можно заработать, а можно и убытки получить. Потому что не все зависит от производителя. Например, колебания курса гривны к доллару, подорожавшая в разы электроэнергия, когда работаешь на генераторах, подорожание сырья и логистики, тревоги, обстрел предприятий и т.д.. Эти факторы трудно спрогнозировать, но они влияют на прибыль: планировали 10%, а она может составить 1% или превратиться в убытки. С юридической точки зрения, претензии от государственных структур к предприятиям оборонного сектора не имеют никаких перспектив. Это только вопрос отвлечения сил и средств предприятий на судебные тяжбы, отбивания от правоохранителей", — отметил Соколовский и добавил, что регуляторное давление госорганов на бизнес продолжается, тогда как зарубежным поставщикам оружия и военной продукции наоборот государство предоставляет налоговые преференции и разные льготные условия, чем вгоняет отечественные компании в кризис.

Заместитель гендиректора по юридическим вопросам ООО "ПК "Пожмашина" Роман Середа проинформировал, что его предприятие по заказу ГСЧС Львовской области продало три пожарных автомобиля по цене около 11 млн грн каждый, а прибыль с одной составляет чуть больше миллиона гривен. "Но Западный офис Госаудитслужбы провел проверку и через областное ГСЧС и требует вернуть за три машины за месяц 3,4 млн грн. В противном случае Госаудитслужба угрожает судом. Как юрист компании сообщаю, что требование от производителя вернуть прибыль за прошлый год не коррелируется с Гражданским кодексом Украины. Тем более что с этой прибыли предприятие в 2022-м уже уплатило все налоги. Уверен, что государство не сможет вернуть эти налоги, ведь они уже израсходованы на другие цели", — отметил он.

Тарас Загородний, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", политолог подчеркнул, что фактически такие действия ГАСУ являются диверсией против Украины, ведь от поставок оружия отечественного образца зависит дальнейший успех ВСУ в войне против россии.

"Правоохранители и представители ГАСУ начинают требовать от предприятий прибыль, которую они уже де-факто заплатили. Зато часть денег, заработанные производителями, инвестированы в производство, расширение, обновление основных фондов и многое другое. Мы все должны понять, что страна дерется за выживание. Вопрос расширения собственного производства оружия — не вопрос из области, будет он или не будет. А вопрос — будет или не будет Украина. Потому что вы все видите, насколько трудно получить иностранное оружие. Есть политические игры, есть задержки, обещания. Где-то оно поступает, но в недостаточном количестве для того, чтобы наши воины могли эффективно защищать нашу страну. Более того, мы должны все понимать, что оружие для того, чтобы перенести войну на территорию россии (а это вопрос нашего выживания), Украине давать не будут… Работа ГАСУ вообще напоминает диверсию против государства", — заявил он.

По его словам, если предприятия не будут показывать доходы и будут работать без рентабельности, к ним придут другой контролирующий орган — налоговая, "и будет снова останавливать предприятия".

Как добавил Владислав Бельбас, отечественные производители уже обратились с жалобой в посольства стран G7 и проинформировали зарубежные представительства о давлении со стороны ГАСУ. И уточнил, что Минобороны уже оспаривает незаконные требования аудиторов в суде.