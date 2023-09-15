"Реванш кремля"? Гендиректор "Української бронетехніки" заявив, що ДБР фальсифікує справу проти підприємства

Виробництво критично важливих снарядів 122 мм може зупинитися через втручання чиновників і силовиків

Державне бюро розслідувань (ДБР) після висновку Аудиторської служби (ДАСУ) незаконно фальсифікує справу проти оборонного підприємства "Українська бронетехніка", що може зупинити виробництво важливої зброї та техніки для потреб Сил оборони.

Про це 15 вересня на пресконференції у Києві заявив генеральний директор підприємства Владислав Бельбас.

Нагадаємо, "Українська бронетехніка" є одним з провідних виробників зброї вітчизняних розробок та не припиняло свою роботу після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Ми займаємося тим, що постачаємо військову техніку і боєприпаси дешевше, ніж інші компанії. І не маємо жодного безнадійного контракту на даний час. Ми навіть є постачальниками для деяких волонтерських фондів, що підтверджує нашу ефективність у порівнянні з іншими постачальниками… Законодавство України дозволяє постачальникам та виробникам мати прибуток та включати його до калькуляції. Дії ДАСУ мають ознаки диверсії проти ВПК та Сил оборони України. Як нам стало відомо, ДБР зараз фальсифікує справу проти нашої компанії, що стане прецедентом на весь військово-промисловий комплекс. Маючи на руках юридично нікчемний висновок Держаудитслужби нас хочуть звинуватити у нанесенні збитків державі через отримання компанією прибутку. З прибутків сплачені податки, а кошти проінвестовані у виробництво зброї для перемоги над агресором. Дії ДБР призведуть до зупинки виробництва мінометів, броньованих автомобілів, постачання критично важливих 122 мм мін та 122 мм боєприпасів, а значить збільшення втрат на полі бою", — заявив топменеджер.

За його словами, з огляду на тиск ДАСУ рівень агентурного проникнення рф в українські державні та правоохоронні органи залишається надто високим, "бо інакше як роботу на ворога складно пояснити озвучене вище".

"Ми звертаємося до президента України із закликом не допустити знищення вітчизняного ВПК, блокування виробництва зброї та імпорту боєприпасів. Діяльність ДАСУ та ДБР підриває героїчну боротьбу Сил борони на фронті і ставить під загрожу життя тисяч українських військовослужбовців та наближає реванш кремля. Який вочевидь, не маючи змоги перемогти на полі бою, спрямував свої зусилля на підрив країни та її здатності опиратися агресії всередині країни через свою п'яту колону", — зазначив він.

Як відомо, ЗСУ використовують на сьогодні різноманітну номенклатуру причіпних та самохідних гаубиць як зі стволами калібру 152-мм, так і калібру 122-мм. Усі ці установки ще радянського зразку, а саме: "Гіацинт", "Акація", "МСТА-С", САУ "Богдана" та інша артилерія, зокрема ворожа — трофейна. Виходячи з цього, країні на сьогодні дуже важливо виробляти власні снаряди.

"У нас значна кількість стволів 122-мм, запаси цих гармат ще є у світі. Калібри, під які у нас є ще багато стволів, потребують розгортання виробництва, ніхто так як ми не зацікавлений у максимальному збільшенні кількості снарядів, бо на штатному озброєнні НАТО 122-мм нема", — заявляв раніше головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Таким чином, кількість снарядів та точність ураження артилерії є ключовим фактором у протидії окупантам, і зосередження ресурсів держави на цих позиціях мало б стати основою оборонного планування.

"Так, у нас багато чого не вистачає, але будь-які програми виправдано урізати, якщо ці кошти будуть спрямовані саме на виробництво снарядів. Війна в Україні стає багаторічною, і виробництво боєприпасів стає ключовим змаганням, бо першими атакувати мають снаряди з дронами", — підкреслював Бутусов.