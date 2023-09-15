"Реванш кремля"? Гендиректор "Украинской бронетехники" заявил, что ГБР фальсифицирует дело против предприятия

Производство критически важных снарядов 122 мм может остановиться из-за вмешательства чиновников и силовиков.

Государственное бюро расследований (ГБР) после заключения Аудиторской службы (ГАСУ) незаконно фальсифицирует дело против оборонного предприятия "Украинская бронетехника", что может остановить производство важного оружия и техники для нужд сил обороны.

Об этом 15 сентября на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор предприятия Владислав Бельбас.

Напомним, "Украинская бронетехника" является одним из ведущих производителей оружия отечественных разработок и не прекращала свою работу после полномасштабного вторжения россии в Украину.

"Мы занимаемся тем, что поставляем военную технику и боеприпасы дешевле, чем другие компании. И нет ни одного безнадежного контракта в настоящее время. Мы даже являемся поставщиками для некоторых волонтерских фондов, что подтверждает нашу эффективность по сравнению с другими поставщиками… Законодательство Украины позволяет поставщикам и производителям иметь прибыль и включать ее в калькуляцию. Действия ГАСУ имеют признаки диверсии против ВПК и Сил обороны Украины. Как нам стало известно, ГБР сейчас фальсифицирует дело против нашей компании, что станет прецедентом для всего военно-промышленного комплекса. Имея на руках юридически ничтожное заключение Госаудитслужбы нас хотят обвинить в нанесении ущерба государству из-за получения компанией прибыли. С доходов уплачены налоги, а средства проинвестированы в производство оружия для победы над агрессором. Действия ГБР приведут к остановке производства минометов, бронированных автомобилей, 122 мм мин и боеприпасов 122 мм калибра, что значит увеличение потерь на поле боя", — заявил топ-менеджер.

По его словам, учитывая давление ГАСУ уровень агентурного проникновения россии в украинские государственные и правоохранительные органы остается слишком высоким, "иначе как работой на врага сложно объяснить озвученное выше".

"Мы обращаемся к президенту Украины с призывом не допустить уничтожения отечественного ВПК, блокирования производства оружия и импорта боеприпасов. Деятельность ГАСУ и ГБР подрывает героическую борьбу Сил бороны на фронте и ставит под угрозу жизнь тысяч украинских военнослужащих и приближает реванш кремля. Очевидно, не имея возможности победить на поле боя, враг направил свои усилия на подрыв страны и ее способности противиться агрессии внутри страны через свою пятую колонну", — отметил он.

Как известно, ВСУ используют на сегодняшний день разнообразную номенклатуру прицепных и самоходных гаубиц как со стволами калибра 152-мм, так и калибра 122-мм. Все эти установки еще советского образца, а именно: "Гиацинт", "Акация", "МСТА-С", САУ "Богдана" и другая артиллерия, в частности, враждебная — трофейная. Исходя из этого, стране сегодня очень важно производить собственные снаряды.

"У нас значительное количество стволов 122-мм, запасы этих пушек еще есть в мире. Калибры, под которые у нас есть еще много стволов, нуждаются в развертывании производства, никто так, как мы, не заинтересован в максимальном увеличении количества снарядов, потому что на штатном вооружении НАТО 122-мм нет", — заявлял ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Таким образом, количество снарядов и точность поражения артиллерии являются ключевым фактором в противодействии оккупантам, и сосредоточение ресурсов государства на этих позициях должно стать основой оборонного планирования.

"Да, у нас многого не хватает, но любые программы оправдано урезать, если эти средства будут направлены именно на производство снарядов. Война в Украине становится многолетней, и производство боеприпасов становится ключевым соревнованием, потому что первыми атаковать должны снаряды с дронами", – подчеркивал Бутусов.