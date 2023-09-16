Гігорій Козловський: кожен дрон, який отримали військові від ФК "Рух", наближає Україну до перемоги

ФК "Рух" оперативно відреагував на запити військових

Незважаючи на те, що контрнаступ ЗСУ просувається не такими темпами, як очікували військові експерти та союзники, наші бійці довели свою здатність швидко впроваджувати нові можливості та технології у свої операції. Щодня вони героїчно борються проти ворога, що перевершує за чисельністю.

За кожен метр звільненої території ми платимо велику ціну. Лише після трьох місяців виснажливих боїв Україна почала досягати значного прогресу, подолавши потужні оборонні лінії окупантів на південному сході країни та повернувши собі території у Запорізькій та Донецькій областях.

БПЛА використовуються всіма пологами військ та необхідні на полі бою

Григорій Петрович Козловський львівський меценат та бізнесмен, який з перших днів війни допомагає і допомагатиме українським військовим, сказав наступне: "Сьогодні війна набуває іншого характеру і має різні форми, зокрема зараз це війна дронів. Боротьба з ворожими безпілотниками дуже важлива. Тому і потрібні Саме такий тип озброєння ФК "Рух" передав Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного — військові отримали 22 дрони".

Таким чином, академія змогла отримати можливість навчити одразу кілька груп військових аеророзвідки.

Військові отримали те, чого потребували

"Сучасні бойові дії показали, що БПЛА використовуються всіма родами військ і необхідні на полі бою. Це дуже великий внесок у підготовку фахівців, адже готуватимуться сотні курсантів. Ми дуже вдячні ФК "Рух" за таку допомогу, адже це дуже необхідні для нас речі. У нас уже сформовано клас аеророзвідки, де курсанти пройдуть відповідне навчання з управління дронами", — сказав викладач кафедри артилерійської розвідки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Тарас Кравець.

Дрони передали Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

В черговий раз ФК "Рух" оперативно відреагував на запити військових та передав захисникам усю необхідну допомогу.

Футбольний клуб "Рух" та його засновник Григорій Козловський не лише забезпечили дронами академію, а й передали необхідну допомогу бійцям 45-ї окремої артилерійської бригади. Зокрема наші захисники отримали 10 антиланцетних комплексів "Зозулька" та інше необхідне спорядження.

ФК "Рух" і надалі допомагатиме військовим

"Зозулька" допомагає вести боротьбу ворожими системами, захищаючи особовий склад та техніку від поразки "Ланцетами". Кожен із таких комплексів покриває окрему позицію, на якій буде певна кількість техніки.

Меценат та його клуб підтримують армію з перших днів війни

"У найближчому майбутньому країни НАТО мають продовжити передачу зброї та інших засобів Україні. Їм також необхідно буде надати Києву політичну та військову підтримку на довгострокову перспективу. Найбільше зараз Україні потрібне озброєння та час", — сказав засновник ФК "Рух" Григорій Петрович Козловський.

Він пообіцяв, що його команда й надалі допомагатиме військовим дронам, антиланцетним комплексам та іншим необхідним спорядженням, яке наблизить день перемоги над російським злом.