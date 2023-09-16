Григорий Козловский: каждый дрон, который получили военные от ФК "Рух", приближает Украину к победе

ФК "Рух" оперативно отреагировал на запросы военных

Несмотря на то, что контрнаступление ВСУ продвигается не такими темпами, как ожидали военные эксперты и союзники, наши бойцы доказали свою способность быстро внедрять новые возможности и технологии в свои операции. Каждый день они героически сражаются против превосходящего по численности врага.

За каждый метр освобожденной территории мы платим большую цену. Лишь после трех месяцев изнурительных боев Украина начала добиваться более значительного прогресса, преодолев мощные оборонительные линии оккупантов на юго-востоке страны и вернув себе территории в Запорожской и Донецкой областях.

БПЛА используются всеми родами войск и необходимы на поле боя

Григорий Петрович Козловский львовский меценат и бизнесмен, который с первых дней войны помогает и будет помогать украинским военным отметил следующее: "Сегодня война приобретает другой характер и имеет различные формы, в частности сейчас это война дронов. Борьба с вражескими беспилотниками очень важна. Поэтому и нужны современные электронные системы, чтобы сбить вражеский БПЛА с пути и его целеуказания. Именно такой тип вооружения ФК "Рух" передал Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного — военные получили 22 дрона".

Таким образом, академия смогла получить возможность обучить сразу несколько групп военных аэроразведке.

Военные получили то, в чем нуждались

"Современные боевые действия показали, что БПЛА используются всеми родами войск и необходимы на поле боя. Это очень большой вклад в подготовку специалистов, ведь будут готовиться сотни курсантов. Мы очень благодарны ФК "Рух" за такую помощь, ведь это очень необходимые для нас вещи. У нас уже сформирован класс аэроразведки, где курсанты пройдут соответствующее обучение по управлению дронами", — сказал преподаватель кафедры артиллерийской разведки Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Тарас Кравец.

Дроны передали Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного

В очередной раз ФК "Рух" оперативно отреагировал на запросы военных и передал защитникам всю необходимую помощь.

Футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский не только обеспечили дронами академию, но и передали необходимую помощь бойцам 45-й отдельной артиллерийской бригады. В частности, наши защитники получили 10 антиланцетных комплексов "Зозулька" и другое необходимое снаряжение.

ФК "Рух" и дальше будет помогать военным

"Зозулька" помогает вести борьбу вражескими системами, защищая личный состав и технику от поражения "Ланцетами". Каждый из таких комплексов покрывает отдельную позицию, на которой будет определенное количество техники.

Меценат и его клуб поддерживают армию с первых дней войны

"В ближайшем будущем страны НАТО должны продолжить передачу оружия и других средств Украине. Им также необходимо будет оказать Киеву политическую и военную поддержку на долгосрочную перспективу. Больше всего сейчас Украине нужно вооружение и время", — сказал основатель ФК "Рух" Григорий Петрович Козловский.

Он пообещал, что его команда и дальше будет помогать военным дронами, антиланцетными комплексами и другим необходимым снаряжением, которое приблизит день победы над российским злом.