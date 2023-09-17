росія запустила ракети по Україні, на Одещині прогриміли вибухи: всі подробиці

Всіх просять залишатися в укриттях

Вранці 17 вересня у всіх областях України оголошено сигнал повітряної тривоги. Це пов’язано із загрозою ракетного обстрілу з боку російських окупантів.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що попередньо здійснено пуск ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку. При цьому на Одещині вже пролунав вибух.

У зв’язку із зафіксованою загрозою громадян просять не ігнорувати сигнал тривоги та залишатися у безпечних місцях до відповідних розпоряджень.

06:43 В областях розпочалися відбої повітряної тривоги.

06:35 Ворожа ракета тримає курс на Хмельницьку область.

06:29 Ракета увійшла до повітряного простору Вінницької області.

06:23 Повітряний простір Одеси – чистий. Проте загроза лишається для Вінниці.

06:18 Ракета, що летить у напрямку Одеської області, тепер рухається у бік Вінницької.

06:14 Ракета покружляла над Миколаївською областю та тепер повертається у бік Одеської.

06:10 Наразі триває дорозвідка повітряного простору Одеси. У небі наша авіація.

06:08 Ворожа ракета летить у бік Миколаївщини.

06:07 В Одесі пролунали щонайменше два вибухи.

06:02 Ракети вже біля самого міста Одеса. Загроза для Одеси та Миколаєва. Для решти областей загроз наразі немає.

6:00 Крилаті ракети на Півночі Одеської області (вектор до Одеси) та Вінницької області (маневрують).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 16 вересня російські окупанти здійснили ракетну атаку по Харкову. Відомо, що по одному з районів вони завдали п’ять ударів ракетами С-300. Внаслідок цього постраждали п’ять мирних жителів.