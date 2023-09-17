На Кіпрі відбувся ексклюзивний показ фільму "День незалежності" українського режисера Володимира Тихого

Фільм розповідає про те, як українці провели свято під час воєнного стану

На Кіпрі відбувся ексклюзивний показ фільму "День незалежності", який знімався по всій Україні об’єднанням BABYLON’13.

Як повідомляє UKRCY, фільм був знятий за один день 24 серпня 2022 року, коли кілька знімальних груп роз’їхалися по всій території країни, щоб зняти те, як українці переживають цей день в умовах воєнного стану.

Фільм є мозаїкою миттєвостей життя співробітників ДСНС, пляжних патрулів в Одесі, штурмовика ЗСУ, юної прибиральниці в київському пабі та інших людей.

Кадр з фільму

"Фільм є дослідженням. З одного боку, ми робимо ніби якусь банальну роботу, знімаємо буденність, День Незалежності. Але це винятковий момент. Коли ви подивитеся фільм, то відчуєте, що відчували українці рік тому, коли це було певним піднесенням і злетом, тому що ми відчули власну силу, власну свободу, що вона вартує, що ми можемо її відстояти і що ми вже ніколи її не віддамо", — розповів режисер стрічки Володимир Тихий.

Володимир Тихий

Показ стрічки відбувся 16 вересня у кінотеатрі Pantheon у Нікосії на тлі виставки фотографа Олександра Заклецького "Ті, хто вижив". Його виставка була проведена з метою висвітлення російської жорстокості та є документальним підтвердженням терору, який влаштували окупанти проти мирних жителів та особливо проти дітей.