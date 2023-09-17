На Кипре состоялся эксклюзивный показ фильма "День независимости" украинского режиссера Владимира Тихого

Фильм рассказывает о том, как украинцы провели праздник во время военного положения

На Кипре прошел эксклюзивный показ фильма "День независимости", который снимался по всей Украине объединением BABYLON’13.

Как информирует UKRCY, фильм был снят за один день 24 августа 2022 года, когда несколько съемочных групп разъехались по всей территории страны, чтобы снять то, как украинцы переживают этот день в условиях военного положения.

Фильм представляет собой мозаику мгновений жизни сотрудников ГСЧС, пляжных патрулей в Одессе, штурмовика ВСУ, юной уборщицы в киевском пабе и других людей.

Кадр из фильма

"Фильм является исследованием. С одной стороны, мы делаем как бы банальную работу, снимаем обыденность, День Независимости. Но это исключительный момент. Когда вы посмотрите фильм, то почувствуете то, что чувствовали украинцы год назад, когда это было определенным подъемом и взлетом. Потому что мы почувствовали собственную силу, собственную свободу, чего она стоит, что мы можем ее отстоять и что мы уже никогда ее не отдадим", — рассказал режиссер ленты Владимир Тихий.

Владимир Тихий

Показ ленты произошел 16 сентября в кинотеатре Pantheon в Никосии на фоне выставки фотографа Александра Заклецкого "Те, кто выжили". Его выставка была проведена с целью освещения российской жестокости и является документальным подтверждением террора, который устроили оккупанты против мирных жителей и особенно против детей.