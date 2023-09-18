Уряд намагається вивести продаж майна "Укрзалізниці" з "Prozorro.Продажі" — Мовчан

У Кабінеті Міністрів здійснюється спроба вивести "Укрзалізницю" з-під дії закону, який зобовʼязує державні компанії продавати своє майно через платформу "Prozorro.Продажі". У звʼязку з цим заблоковане прийняття Урядом постанови про порядок продажу майна держкомпаній.

Про це повідомив народний депутат Олексій Мовчан на своїй сторінці у Facebook. Він відзначив, що з колегами в Комітеті економічного розвитку ВРУ вважає це неприпустимим.

"Антикорупційна законодавча рамка України чітко визначає, що усі державні продажі мають відбуватися через систему "Прозорро.Продажі", що мінімізує людський вплив та усуває можливість корупційних схем. Закон не передбачає винятків для жодного учасника, оскільки це може відкрити двері перед корупційними ризиками. До того ж це створює невигідні умови для конкурентної сфери реалізації державного брухту".

Олексій Мовчан зауважив, що виключення для "Укрзалізниці" повʼязане з намірами вивести з платформи "Prozorro.Продажі" саме операції з металобрухтом.

"Наразі торгівля металобрухтом УЗ через електронні аукціони є відкритою та конкурентною. Так, більше 41% лотів виграють брухтозаготівельні компанії, серед яких – провідні експортери металобрухту. Менше 60% – внутрішні споживачі – металургійні компанії. Відкриті та конкурентні аукціони в "Прозорро.Продажі" дозволяють уникнути сумнівів у цінах та умовах угоди, надаючи усім рівні можливості для участі. Дискримінація покупців брухту – резидентів – негативно позначиться на принципах прозорості", — заявив нардеп.

Наприкінці 2023 року Верховна Рада України прийняла, а Президент підписав закон про реалізацію державного майна акціонерних товариств, які перебувають у державній або частковій державній власності. 28 березня 2023 року цей закон набрав чинності.