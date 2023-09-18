Правительство пытается вывести продажу имущества "Укрзализныци" из "Prozorro.Продажи" — Мовчан

В Кабинете Министров предпринимается попытка вывести "Укрзализныцю" из-под действия закона, обязывающего государственные компании продавать свое имущество через платформу "Prozorro.Продажи". В этой связи заблокировано принятие Правительством постановления о порядке продажи имущества госкомпаний.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Мовчан на своей странице в Facebook. Он отметил, что с коллегами в Комитете экономического развития ВРУ считает это недопустимым.

"Антикоррупционная законодательная рамка Украины четко определяет, что все государственные продажи должны происходить через систему "Прозорро.Продажи", которая минимизирует человеческое влияние и устраняет возможность коррупционных схем. Закон не предусматривает исключений ни для одного участника, поскольку это может открыть двери перед коррупционными рисками. к тому же это создает невыгодные условия для конкурентной сферы реализации государственного лома".

Алексей Мовчан отметил, что исключение для "Укрзализныци" связано с намерениями вывести с платформы "Prozorro.Продажи" именно операции с металлоломом.

"В настоящее время торговля металлоломом УЗ через электронные аукционы открыта и конкурентна. Так, более 41% лотов выиграют ломозаготовительные компании, среди которых – ведущие экспортеры металлолома. Меньше 60% – внутренние потребители – металлургические компании. Открытые и конкурентные аукционы в "Прозорро. Продажи" позволяют избежать сомнений в ценах и условиях сделки, предоставляя всем равные возможности для участия. Дискриминация покупателей металлолома – резидентов – негативно отразится на принципах прозрачности", — заявил нардеп.

В конце 2023 года Верховная Рада Украины приняла, а Президент подписал закон о реализации государственного имущества акционерных обществ, находящихся в государственной или долевой государственной собственности. 28 марта 2023 года этот закон вступил в силу.