Лобода відновлює житло для ще однієї сім’ї, яка постраждала від бойових дій в Ірпені

Співачка Світлана Лобода відновлює квартиру для молодої сім'ї з Ірпеня, яка залишилась без житла через російську агресію, повідомляє Obozrevatel.

Юрій з дружиною та маленьким сином майже рік намагалися знайти допомогу для відбудови оселі, яку знищив снаряд. У квартирі, крім руїн, нічого не лишилося.

"Ми зверталися до багатьох фондів, державних програм, але ніхто нам взагалі нічого не обіцяв і ми навіть втратили надію, що зможемо відбудувати наш будинок", – розповів Юрій.

Ірпінь є рідним містом Світлани Лободи. Артистка активно допомагає відбудовувати його і особисто відбирає всі об’єкти. Так вона вирішила допомогти і сім’ї з малолітнім сином.

"Дуже пам’ятаємо той день, коли нам зателефонували і сказали, що дають нам такий шанс. Ви навіть не уявляєте, на якому небі ми були від щастя! Світлана дала нам шанс на нове життя", — розповіла дружина Юрія.

Маленький синочок теж дуже чекає на повернення додому. Хоча на момент вторгнення йому було півтора року, але він пам’ятає кожну деталь оселі. "Питає: нам відновлять квартиру? То в нас все буде, так як було? І мій горщик буде, і моя ванночка, і мій ведмедик?", — розповіла його мати.

"Ірпінь – моє рідне місто і той біль та жах, який довелося пройти його жителям крає серце щодня. Допомагати людям повертатися додому – це допомагати їм знову відчути любов і тепло. Для мене це велика радість. І я буду продовжувати робити все, що в моїх силах", — наголосила знаменитість.

Нагадаємо, у серпні Світлана Лобода відвідала українських біженців у Варшаві та передала їм допомогу від себе.