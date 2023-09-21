Лобода восстанавливает жилье для еще одной семьи, пострадавшей от боевых действий в Ирпене

Певица Светлана Лобода восстанавливает квартиру для молодой семьи из Ирпеня, которая осталась без жилья из-за российской агрессии, сообщает Obozrevatel.

Юрий с женой и маленьким сыном почти год пытались найти помощь для восстановления дома, уничтоженного снарядом. В квартире, кроме развалин, ничего не осталось.

"Мы обращались во многие фонды, государственные программы, но никто нам вообще ничего не обещал, и мы даже потеряли надежду, что сможем отстроить наш дом", – рассказал Юрий.

Ирпень является родным городом Светланы Лободы. Артистка активно помогает восстанавливать его и лично отбирает все объекты. Так она решила помочь семье с малолетним сыном.

"Очень помним тот день, когда нам позвонили по телефону и сказали, что дают нам такой шанс. Вы даже не представляете, на каком небе мы были от счастья! Светлана дала нам шанс на новую жизнь", – рассказала жена Юрия.

Маленький сынишка тоже очень ждет возвращения домой. Хотя на момент вторжения ему было полтора года, но он помнит каждую деталь дома. "Спрашивает: нам восстановят квартиру? Так у нас все будет, как было? И мой горшок будет, и моя ванночка, и мой мишка?", — рассказала его мать.

"Ирпень – мой родной город и та боль и ужас, который пришлось пройти его жителям, разрывает сердце каждый день. Помогать людям возвращаться домой – это помогать им снова почувствовать любовь и тепло. Для меня это великая радость. И я буду продолжать делать все, что в моих силах", – подчеркнула знаменитость.

Напомним, в августе Светлана Лобода навестила украинских беженцев в Варшаве и передала им помощь от себя.