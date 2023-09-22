"Українська бронетехніка" поставила ЗСУ тисячі дефіцитних 122-мм пострілів та нарощує їх виробництво
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Боєприпаси вкрай необхідні для підтримки українського контрнаступу та звільнення наших територій
Тисячі нових дефіцитних 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом сьогодні доставлено Збройним Силам України.
"Українська бронетехніка" в кооперації з декількома країнами НАТО продовжує постачати боєприпаси, які вкрай необхідні для підтримки українського контрнаступу та звільнення наших територій.
"Роль артилерії в нинішній війні складно переоцінити. Тому можливість виготовляти та постачати артилерійські боєприпаси для нас у пріоритеті. Наша компанія працює над збільшенням щомісячних обсягів виробництва артилерійських боєприпасів. В найближчих планах – наростити кількість 122-мм пострілів в рази", — розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.
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