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"Українська бронетехніка" поставила ЗСУ тисячі дефіцитних 122-мм пострілів та нарощує їх виробництво

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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"Українська бронетехніка" поставила ЗСУ тисячі дефіцитних 122-мм пострілів та нарощує їх виробництво Новина оновлена 22 вересня 2023, 15:18

Боєприпаси вкрай необхідні для підтримки українського контрнаступу та звільнення наших територій

Тисячі нових дефіцитних 122-мм осколково-фугасних артилерійських пострілів із повним зарядом сьогодні доставлено Збройним Силам України.

"Українська бронетехніка" в кооперації з декількома країнами НАТО продовжує постачати боєприпаси, які вкрай необхідні для підтримки українського контрнаступу та звільнення наших територій.

вантажівка з боєприпасами
боєприпаси

"Роль артилерії в нинішній війні складно переоцінити. Тому можливість виготовляти та постачати артилерійські боєприпаси для нас у пріоритеті. Наша компанія працює над збільшенням щомісячних обсягів виробництва артилерійських боєприпасів. В найближчих планах – наростити кількість 122-мм пострілів в рази", — розповів генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Владислав Бельбас та вантажівка з боєприпасами

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вантажівка з боєприпасами