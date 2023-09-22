Борці за незалежність Інгушетії від Росії вперше зустрілися з представниками Верховної Ради

Лідери Комітету інгушської незалежності (КІН) зустрілись з головою Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо підтримки поневолених народів Росії Ярославом Юрчишиним. Це була перша зустріч членів недавно створеної ТСК з представниками поневолених народів Росії.

Як повідомляє "Обозреватель", на зустрічі обговорили ситуацію в Інгушетії і на Північному Кавказі. Голова КІН Ансар Гаркхо розповів про дестабілізаційні процеси всередині Росії і в регіоні. Йшлося про те, що після початку повномасштабної агресії проти України протестні настрої серед кавказців почали зростати ще швидше. Абсолютна більшість інгушів не виявляють лояльності до російської окупаційної влади і це лише питання часу, коли цей та сусідні північнокавказці народи відновлять боротьбу незалежність.

Інгушські бійці роками воюють на боці України у складі добровольчих підрозділів. Під час зустрічі йшлося про те, що будь-яка підтримка і допомога в боротьбі поневолених народів з боку України допоможе здолати спільного ворога.

В робочій зустрічі також взяли участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та учасники експертної групи Тимчасової спеціальної комісії Юрій Гудименко, Олег Медуниця, Юрій Майоров та інші.

Інгуші активно боролися на боці сусідньої Чеченської республіки Ічкерія під час двох війн з РФ. Навесні цього року інгушське підпілля кілька тижнів чинило збройний опір російським окупантам. Недавно бійці Інгушської визвольної армії записали на території Інгушетії відеозвернення, у якому закликали кавказькі народи відновити визвольну збройну боротьбу проти Росії. Про створення Інгушської визвольної армії було оголошено Комітетом інгушської незалежності.