Борцы за независимость Ингушетии от России впервые встретились с представителями Верховной Рады

Лидеры Комитета ингушской независимости (КИН) встретились с председателем Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по поддержке колонизированных народов России Ярославом Юрчишиным. Это была первая встреча членов недавно созданной ВСК с представителями колонизированных народов России.

Как сообщает "Обозреватель", на встрече обсудили ситуацию в Ингушетии и на Северном Кавказе. Глава КИН Ансар Гаркхо рассказал о дестабилизационных процессах внутри России и в регионе. Речь шла о том, что после начала полномасштабной агрессии против Украины протестные настроения среди кавказцев начали расти еще быстрее. Абсолютное большинство ингушей не проявляют лояльности к российским оккупационным властям, и лишь вопрос времени, когда этот и соседние северокавказские народы возобновят борьбу за независимость.

Ингушские бойцы годами воюют на стороне Украины в составе добровольческих подразделений. Во время встречи говорилось, что любая поддержка и помощь Украины в борьбе колонизированных народов поможет преодолеть общего врага.

В рабочей встрече также приняли участие председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и участники экспертной группы Временной специальной комиссии Юрий Гудыменко, Олег Медуница, Юрий Майоров и другие.

Ингуши активно сражались на стороне соседней Чеченской республики Ичкерия во время двух войн с РФ. Весной этого года ингушское подполье несколько недель оказывало вооруженное сопротивление российским оккупантам. Недавно бойцы Ингушской освободительной армии записали на территории Ингушетии видеообращение, в котором призвали кавказские народы возобновить освободительную вооруженную борьбу против России. О создании Ингушской освободительной армии было объявлено Комитетом ингушской независимости.