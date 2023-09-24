Літо продовжується: чим здивує погода в Україні наприкінці вересня (мапа)

Синоптики дали прогноз на 24-28 вересня в Україні

Перший осінній місяць цього року радує українців теплою погодою, яка триватиме ще аж до жовтня. Найближчими днями в деяких областях України температура повітря сягатиме 26-29 градусів.

Про це свідчить прогноз погоди на сайті Укргідрометцентру. Синоптики обіцяють, що останній тиждень вересня не принесуть до країни опади. Тому можна буде насолодитися сонячною та досить теплою погодою.

Проте на дощів ще слід очікувати в неділю, 24 вересня, у західних областях країни. В решті переважно буде похмура погода. При цьому температура повітря в північній, центральній, східній та південній частинах триматиметься на рівні 27-29 градусів, а в західній частині максимально підніметься до 24 градусів.

25 вересня по всій країні буде хмарно, без опадів. Температура повітря підійматиметься в середньому до +27-29 градусів. При цьому в деяких областях на західній Україні максимальна температура може досягати лише +22 градусів.

У вівторок, 26 вересня, також буде хмарно. Середня температура повітря в областях буде триматися на рівні +25-27 градусів. Вночі тим часом стовпчики термометрів опускатимуться до позначок +12-14 градусів.

27 вересня українців порадує сонячна погода. У цей день температура повітря сягатиме +26-28 градусів. Однак уночі температура може падати до +10 градусів у деяких областях країни.

У четвер, 28 вересня, синоптики також обіцяють теплу та сонячну погоду. Температура повітря буде на рівні +26-28 градусів у середньому. Мінімальна температура вночі — +9 градусів у східних областях.

Нагадаємо, раніше український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", коли в Україну нагрянуть заморозки.