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Рупор кремля соловйов накинувся на українську волонтерку Дану Ярову, бо та ефективно забезпечує тил ЗСУ

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Дана Ярова Новина оновлена 24 вересня 2023, 11:06
Дана Ярова

російський пропагандист володимир соловйов в своєму телеграм-каналі написав, що новим керівником тилу в ЗСУ буде "псевдоволонтер" Ярова.

Дана Ярова — відома українська волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони відреагувала на допис пропагандиста в своєму Фейсбуці: "Вставайте. Тут нову серію привезли. Такого ще в моїй кар'єрі не було. Коли про мене пише рупор російської пропаганди Солов’єв, то це перемога. Значить, я все роблю правильно", — написала Ярова.

Напередодні, низка проросійських телеграм-каналів та сайтів в Україні розмістили ідентичне повідомлення, в якому йшлося про те, що Ярову призначають заступником Міністра оборони України з тилового забезпечення, і назвали це "поганою ідеєю". На інформаційну атаку проти відомої волонтерки відреагували військові, волонтери, громадські діячі, журналісти, які почали висловлювати Яровій підтримку, зазначаючи, що недолуга інформаційна атака — свідчення ефективності Ярової в Міноборони.

"Дану знаю з 2014 року. І я тисячу разів бачила, як близько вона сприймає до серця будь-яку проблему, чи то допомога пораненим, чи комплектація аптечок ЗСУ і наскільки ефективна її допомога", — написала парамедик Юлія Паєвська, легендарна "Тайра".

"Соловйов дуже переживає за те, щоб українське Міноборони мало сильний кадровий потенціал. Ще путін про Дану Ярову не висловлювався", — зазначив Микола Княжицький.

"Сміттєві атаки на Дану Ярову пояснюються просто: багато рук, які наживалися на війську вона пообрубала за останні півроку! Вивід харчування на Прозорро зекономив 4,5 мільярдів гривень для армії. Дана своєю енергією та рішучістю відбила ці гроші з кишень корупціонерів, які чахнуть по цих потоках. Як раніше, хлопці, не буде" — зазначив журналіст Сергій Висоцький.

Волонтерка і саперка Леся Литвинова прокоментувала один із дописів: "Знаєш, я не бачу сенсу висловлювати Дані підтримку. Бо це як в анекдоті про тещу і крокодила. Сам напав — його проблеми)"

"Неймовірна кількість підтримки шановної Дани Ярової від українців, яких дуже поважаю та підтримую. У відповідь на чергову хвилю проплаченого хейту від тих кого почали прибирати від державної годівниці", — написав Андрій Дворніченко.

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#Волонтери #Володимир Соловйов #Дана Ярова