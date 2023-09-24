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Рупор кремля соловьев набросился на украинского волонтера Дану Ярову, потому что она эффективно обеспечивает тыл ВСУ

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Дана Яровая Новость обновлена 24 сентября 2023, 11:06
Дана Яровая

российский пропагандист владимир соловьев в своем телеграмм-канале написал, что новым руководителем тыла в ВСУ будет "псевдоволонтер" Яровая.

Дана Яровая — известная украинская волонтер и член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны отреагировала на сообщение пропагандиста в своем Фейсбуке: "Вставайте. Здесь новую серию привезли. Такого еще в моей карьере не было. Когда обо мне пишет рупор российской пропаганды Соловьев" это победа. Значит, я все делаю правильно", — написала Яровая.

Накануне ряд пророссийских телеграмм-каналов и сайтов в Украине разместили идентичное сообщение, в котором говорилось, что Ярову назначают заместителем Министра обороны Украины по тыловому обеспечению, и назвали это "плохой идеей". На информационную атаку против известной волонтерки отреагировали военные, волонтеры, общественные деятели, журналисты, которые начали выражать Яровой поддержку, отмечая, что бестолковая информационная атака — свидетельство эффективности Яровой в Минобороны.

"Данную знаю с 2014 года. И я тысячу раз видела, как близко она воспринимает к сердцу любую проблему, будь то помощь раненым, комплектация аптечек ВСУ и насколько эффективна ее помощь", — написала парамедик Юлия Паевская, легендарная "Тайра".

"соловьев очень переживает за то, чтобы украинское Минобороны имело сильный кадровый потенциал. Еще путин о Дане Яровой не высказывался", — отметил Николай Княжицкий.

"Мусорные атаки на Дану Ярову объясняются просто: много рук, которые наживались на войске, она пообрубала за последние полгода! Вывод питания на Прозорро сэкономил 4,5 миллиарда гривен для армии. Дана своей энергией и решимостью отбила эти деньги из карманов коррупционеров, которые чахнут по этих потоках. Как раньше, ребята, не будет" — отметил журналист Сергей Высоцкий.

Волонтер и сапер Леся Литвинова прокомментировала одно из сообщений: "Знаешь, я не вижу смысла выражать Дане поддержку. Потому что это как в анекдоте о теще и крокодиле. Сам напал — его проблемы)"

"Невероятное количество поддержки уважаемой Дане Яровой от украинцев, которых очень уважаю и поддерживаю. В ответ на очередную волну проплаченного хейта от тех, кого начали убирать от государственной кормушки", — написал Андрей Дворниченко.

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#Волонтеры #Владимир Соловьев #Дана Яровая