АРМА керується не позицією акціонерів "Моршинської", а виключно українським законодавством

В АРМА пояснили ситуацію навколо "Моршинської"

Український суд, послуговуючись чинним законодавством, передав в управління АРМА активи "Моршинська", пов’язані з олігархом Міхаїлом Фрідманом. Обраний управитель вже готовий керувати підприємством, але міноритарні акціонери компанії заявляють, що саме вони мають управляти активами. Втім, Агентство з розшуку та менеджменту активів переконане, що інтереси цих акціонерів вже захищено тим, що обрано управителя.

На це акцентувала увагу голова АРМА Олена Дума у своїй колонці для видання "Бізнес. Цензор".

Згідно з законом про АРМА, управління активами є діяльністю із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Агентству ці активи передаються для збереження (а за можливості, збільшення) їх економічної вартості.

Таким чином, наголошує Дума, діючи синхронно з міжнародними нормами, європейською практикою, вимогами КПК, ЦКУ та спеціального закону, АРМА залишається єдиним органом з недвозначною функцією виконувати ухвалу суду та, за можливості, зберегти (та навіть збільшити) вартість арештованого активу через ефективне управління ним.

"Важливо висловити чітко: інших можливостей, як зберегти право власності акціонерів чи власників арештованих активів, просто не існує. Отже, де факто АРМА зберігає економічну цінність арештованого активу та, відповідно, невідчужувані майнові права акціонерів. І при цьому репрезентує державницький інтерес: збереження та збільшення кількості робочих місць, контроль дохідності управління, забезпечення системної сплати податків та придбання військових облігацій на конфісковані у ворогів України кошти", — пише вона.

Крім того, Олена Дума додала, що кількість виявлених активів, власниками 100% корправ яких є особи, які підтримують війну, лише зростатиме.

"Зараз таких активів щонайменше 1064. Подеколи це будуть великі та впізнавані компанії з майже бездонним юридичним та медійним ресурсом. Втім, це нічого не змінює: Агентство як антикорупційний орган другого оперативного рівня не допустить зловживань з майновими правами власників акцій", — підкреслила очільниця Агентства.