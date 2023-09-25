АРМА руководствуется не позицией акционеров "Моршинской", а исключительно украинским законодательством

В АРМА объяснили ситуацию вокруг "Моршинской"

Украинский суд, используя действующее законодательство, передал в управление АРМА активы "Моршинская", связанные с олигархом Михаилом Фридманом. Избранный управляющий уже готов управлять предприятием, но миноритарные акционеры компании заявляют, что именно они должны управлять активами. Впрочем, Агентство по розыску и менеджменту активов убеждено, что интересы этих акционеров уже защищены тем, что избран управляющий.

На этом акцентировала внимание глава АРМА Елена Дума в своей колонке для издания "Бизнес. Цензор".

Согласно закону об АРМА, управление активами является деятельностью по владению, пользованию и распоряжению активами, на которые наложен арест в уголовном производстве. Агентству эти активы передаются для сохранения (а, по возможности, увеличения) их экономической стоимости.

Таким образом, отмечает Дума, действуя синхронно с международными нормами, европейской практикой, требованиями КПК, ГКУ и специального закона, АРМА остается единственным органом с недвусмысленной функцией выполнять постановление суда и, по возможности, сохранить (и даже увеличить) стоимость арестованного актива через эффективное управление ним.

"Важно выразить четко: других возможностей, как сохранить право собственности акционеров или собственников арестованных активов, просто не существует. Итак, где факто АРМА сохраняет экономическую ценность арестованного актива и, соответственно, неотчуждаемые имущественные права акционеров. И при этом представляет государственный интерес: сохранение и увеличение количества рабочих мест, контроль доходности управления, обеспечение системной уплаты налогов и приобретение военных облигаций на конфискованные у врагов Украины средства", — пишет она.

Кроме того, Елена Дума добавила, что количество выявленных активов, владельцами 100% корправ которых являются лица, поддерживающие войну, будет только расти.

"Сейчас таких активов по меньшей мере 1064. Иногда это будут крупные и узнаваемые компании с почти бездонным юридическим и медийным ресурсом. Впрочем, это ничего не меняет: Агентство как антикоррупционный орган второго оперативного уровня не допустит злоупотреблений с имущественными правами держателей акций", — подчеркнула глава агентства.