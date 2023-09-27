Cпецімпортер "Прогрес" постачав Міноборони снаряди, закуплені у польської фірми Alfa за завищеними на 57% цінами. Втрати можуть сягати $1 млрд, - розслідування

Державний спецімпортер зброї, компанія "Прогрес" на 57% завищила ціни на снаряди до гаубиць

Компанія "Прогрес" поставила Міноборони снаряди за значно вищими цінами. Їх закупили у компанії, яка раніше не могла виконати контракт на поставку такого ж типу снарядів для Міністерства оборони.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Мільйони доларів у кишені, а не на зброю: як спецімпортери накрутили ціни і пустили свої прокладки".

Так, 27 квітня 2022 державний спецімпортер зброї, компанія "Прогрес" уклала контракт на 122-мм ОФ снаряд з повним зарядом до гаубиці Д-30 з ціною 32848,66 за одиницю. Контракт виконали лише нещодавно.

У Департаменті військово-технічної політики розповіли, що середня вартість за одиницю товару по цьому контракту в 2022 виявилась 38293,78. У 2023 середня вартість за одиницю становила 54804,87. Таким чином фактично до осені 2022 року українські постачальники через створення конкуренції між собою на ринку закупівлі озброєння спричинили суттєве подорожчання окремих видів озброєння. Та лише восени минулого року Міноборони стало створювати хоч якісь запобіжники, щоб спецімпортери не бігали по одних і тих самих заводах і не наганяли ціни, йдеться в матеріалі.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Міноборони уклало 12 угод з польською компанією "Alfa", 5 із них наразі оскаржуються в міжнародних судах через дебіторську заборгованість на 1,7 млрд.

Через польську "Alfa" закуповувалися снаряди і компанією "Прогрес". Згодом польська компанія передумала виконувати свої контракти і розірвала угоду, але продовжила постачати "Прогресу", зазначає автор.

Раніше УП писала, що польська компанія мала постачати з квітня 2022 року 122-мм постріли з повним зарядом до гаубиць Д-30/2С1 по 760 євро, а "Прогрес" підписало контракт з Міноборони на такі ж постріли по 1195 євро.

"Тобто йшлося про підняття ціни на 435 євро (57%) на одному снаряді, законтрактованому, по суті, в тієї ж фірми в тому ж місяці квітні. У підсумку, контракт з "Alfa" був виконаний лише на 10% і компанія попросила про розірвання контракту. А компанія "Прогрес" з поставкою снарядів за значно вищими цінами нещодавно таки виконала свою угоду", — йдеться в статті.

Зазначається, що станом на початок року дебіторська заборгованість "Alfa" становила понад 3,5 млрд грн, у компанії "Прогрес", яка також працювала з польською фірмою — 5,2 млрд.

"Як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, станом на 14 вересня дебіторка "Alfa" становила 0,9 млрд грн, "Прогресу" — 2,7 млрд грн. Оскільки виконання контрактів немає, то, скоріше за все, міністерство просто продовжило компаніям строки виконання, як воно часто чинить у таких випадках", — пише автор.

Наразі компанія Alfa є фігурантом провадження НАБУ. Адже, з огляду на раніше оприлюднені дані по дебіторці, втрати України на закупівлях зброї можуть становити десь 1 млрд доларів.

За даними УП, угоди з поляками в "Прогресі" курував і курує заступник директора та колишній заступник міністра оборони Олександр Миронюк, який фігурує у справі про браковані турецькі бронежилети і в дивані якого знайшли мільйони гривень, які Миронюк пояснив як гроші від 86-річної ФОП.