Специмпортер "Прогресс" поставлял Минобороны снаряды, закупленные у польской фирмы Alfa по завышенным на 57% ценам. Потери могут достигать $1 млрд, — расследование

Государственный специмпортер оружия компания "Прогресс" на 57% завысила цены на снаряды до гаубиц

Компания "Прогресс" поставила Минобороны снаряды по значительно завышенным ценам. Их закупили у компании, которая раньше не могла выполнить контракт на поставку такого же типа снарядов для Министерства обороны.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ " Миллионы долларов в кармане, а не на оружие: как специмпортеры накрутили цены и пустили свои прокладки".

Так, 27 апреля 2022 года государственный специмпортер оружия, компания "Прогресс" заключила контракт на 122-мм ОФ снаряд с полным зарядом к гаубице Д-30 с ценой 32848,66 за единицу. Контракт выполнили только недавно.

В Департаменте военно-технической политики рассказали, что средняя стоимость за единицу товара по этому контракту в 2022 году оказалась 38293,78. В 2023 году средняя стоимость за единицу составляла 54804,87. Таким образом, фактически к осени 2022 года украинские поставщики из-за создания конкуренции между собой на рынке закупки вооружения вызвали существенное подорожание отдельных видов вооружения. Но только осенью прошлого года Минобороны стало создавать хоть какие-то предохранители, чтобы специмпортеры не бегали по одним и тем же заводам и не нагоняли цены, говорится в материале.

С начала полномасштабного вторжения РФ Минобороны заключило 12 соглашений с польской компанией "Alfa", 5 из них обжалуются в международных судах из-за дебиторской задолженности на 1,7 млрд.

Через польскую "Alfa" закупались снаряды и компанией "Прогресс". Впоследствии польская компания передумала выполнять свои контракты и разорвала соглашение, но продолжила поставлять "Прогрессу", отмечает автор.

Ранее УП писала, что польская компания должна была поставлять с апреля 2022 года 122-мм выстрелы с полным зарядом до гаубиц Д-30/2С1 по 760 евро, а "Прогресс" подписал контракт с Минобороны на такие же выстрелы по 1195 евро.

"То есть речь шла о поднятии цены на 435 евро (57%) на одном снаряде, законтрактованном, по сути, у той же фирмы в том же месяце апреле. В итоге, контракт с "Alfa" был выполнен лишь на 10% и компания попросила о расторжении контракта. А компания "Прогресс" с поставкой снарядов по значительно более высоким ценам недавно выполнила свое соглашение", — говорится в статье.

Отмечается, что по состоянию на начало года дебиторская задолженность "Alfa" составила более 3,5 млрд. грн., у компании "Прогресс", которая также работала с польской фирмой — 5,2 млрд. грн.

"Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, по состоянию на 14 сентября дебиторка "Alfa" составила 0,9 млрд грн, "Прогресса" — 2,7 млрд грн. Поскольку исполнения контрактов нет, то, скорее всего, министерство просто продлило компаниям сроки выполнения, как оно часто делает в таких случаях", — пишет автор.

В настоящее время компания Alfa является фигурантом производства НАБУ. Ведь, учитывая ранее обнародованные данные по дебиторке, потери Украины на закупках оружия могут составить около 1 млрд долларов.

По данным УП, соглашения с поляками в "Прогрессе" курировал и курирует заместитель директора и бывший заместитель министра обороны Александр Миронюк, фигурирующий по делу о бракованных турецких бронежилетах и в диване которого нашли миллионы гривен, которые Миронюк объяснил как деньги от 86-летней ФОП.