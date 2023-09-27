Кацуба розповів, чому важливо планувати під час війни

Саме під час гострих криз планування дозволяє раціонально розподіляти ресурси та позбутися всього зайвого.

Війна руйнує стабільність, яку кожен із нас будує у своїй голові та навколо себе. Кожен із нас хоче мати свою зону комфорту, хоча б вірити у її існування. Це справедливо і для підприємців, які будують бізнес в Україні, пише підприємець та експерт з питань енергетики Олександр Кацуба.

"Щоб знайти стабільність у голові та у справах, ми повинні думати про майбутнє. Планувати розвиток бізнесу, будувати механізми адаптації до нових викликів, шукати нові ринки та оптимізації", — зазначає експерт.

На думку Кацуби, планування створює відчуття, що бізнес працює і справляється з труднощами не просто так: попереду майбутнє, за яке варто боротися.

Підприємець також зазначає, що планування дає змогу визначати ключові пріоритети, адаптувати процеси під виклики, які щодня створює для нас російська окупаційна армія. Саме така пріоритезація дозволяє розуміти, навіщо продовжувати працювати, залишатися в країні та продовжувати будувати бізнес усупереч усьому. Подальше планування та бачення допомагає і власникам, і менеджменту сконцентруватися на моделюванні кращого та ефективнішого майбутнього.

Кацуба додає, що сценарій майбутнього дозволить пережити виклики, якщо з холодною головою дивитися вперед. Треба обмінюватись думками з партнерами, менеджментом, співробітниками, ключовими контрагентами. Тоді якість планування зросте на порядок, навіть якщо ви плануєте у темряві під час відключення світла, резюмує підприємець