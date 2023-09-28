"Українська бронетехніка" випробувала нову партію 120-мм мінометів для ЗСУ (фото)
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Українське оборонно-промислове підприємство "Українська бронетехніка" завершило один з поточних контрактів з Міноборони та випробувало нову партію 120-мм мінометів, які передадуть ЗСУ.
Про це підприємство повідомило у Facebook.
Зазначається, що випробування для контролю якості проходить кожен міномет, який передають захисникам.
"На цих випробуваннях ми відстріляли останні зразки продукції і тим самим завершили один з поточних контрактів з Міноборони. Продовжуємо виробляти міномети різних калібрів та поставляємо їх практично всім силовим відомствам. Сьогодні особисто перевіряв безпечність стрільби та вкидав 120 мм мінометні постріли на повному заряді у ствол нашого міномету", — розповів гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.
Зараз міномети виробництва "УБ" стоять на озброєнні ЗСУ, ТРО, ССО, Нацполіції та СБУ.
Зараз компанія працює над виробництвом мінометів 60, 82 та 120-мм.